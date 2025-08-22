Moria Casán opinó sobre video de Mauro Icardi en ropa interior y desató risas

FOTO: El divertido comentario de Moria Casán al ver el polémico video de Mauro Icardi en ropa interior

La China Suárez causó revuelo en redes sociales esta semana al mostrar a su novio Mauro Icardi luciendo nada más que su ropa interior paseando por el balcón de su nueva mansión.

Las redes sociales explotaron ante la declaración de amor de la actriz, dejando en claro que los rumores que circularon semanas atrás sobre los atributos del futbolista son mentira.

Entre los cientos de comentarios que circularon en las diferentes plataformas, trascendió la divertida comparación que realizó Moria Casán en un posteo que replicó el video de la actriz. Fiel a su estilo, la “One” no se guardó su opinión para sí misma y la compartió en un comentario:

“Maní con levadura, adore”, escribió la Lengua Karateka al referirse al bulto del ex de Wanda Nara.

Además, también compartió su opinión ante las polémicas declaraciones de Wanda Nara en su regreso a la Argentina, donde mencionó haber vivido situaciones de abuso de parte de Mauro Icardi, comparándose con Julieta Prandi.

En su cuenta de X, la One expresó: “Pobre mina, hoy la escuché y sentí su dolor, está rota. Que suelte al hombre que formó, que asuma que él está muerto de amor con su nueva mujer y no es venganza. Dale a un indio zapatillas y te gana la carrera”.

