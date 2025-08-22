Por Adrián Simioni

La frase que resuena en mi mente es aquella que dice: Aerolíneas Argentinas, la poderosa sensación de volar. Sin embargo, hoy se transforma en Aerolíneas Argentinas, la poderosa sensación de ganar. Este cambio de narrativa se debe a un hecho notable: la compañía reporta ganancias por 271 mil millones de pesos, una cifra que no se veía desde hace 17 años.

Desde la estatización de Aerolíneas, la empresa había sido un agujero negro de pérdidas, incluso cuando estaba bajo el control de un holding español. Este nuevo resultado operativo marca un cambio significativo, ya que la compañía también presenta un saldo positivo de 56 millones de dólares antes de impuestos e intereses.

Las medidas que llevaron a este resultado incluyen la reducción de costos y la mejora en la eficiencia operativa. Aerolíneas ha recortado un 15% de su personal, lo que equivale a 1.600 empleos menos, y ha cerrado 19 de sus 21 sucursales, donde solo el 1% de los pasajes se vendían de manera presencial.

El panorama actual muestra que Aerolíneas tiene el récord de menor cantidad de empleados por avión desde su estatización. Sin embargo, este éxito plantea preguntas sobre el uso de la empresa a lo largo de los años. Se ha utilizado como fuente de financiamiento y no como una empresa aérea eficiente.

Una de las conclusiones que surgen es que es posible que una empresa estatal genere ganancias. No obstante, es esencial entender cómo se logra este resultado. Algunos consultores advierten que parte de las ganancias provienen de actividades financieras y comerciales, no directamente relacionadas con la operación de vuelos.

Además, el beneficio financiero que obtuvo Aerolíneas hasta abril se debió al acceso a dólares oficiales del Banco Central, lo que le permitió pagar sus costos en moneda local mientras cobraba en un mercado más favorable. También se benefició de la baja del precio del combustible, un componente crucial de sus gastos.

Otro aspecto a considerar es el patrimonio neto negativo de 208 millones de dólares que aún enfrenta la empresa. Esto plantea la inquietud sobre si Aerolíneas está invirtiendo adecuadamente para mantener su capital o si se está descapitalizando.

Es positivo que Aerolíneas Argentinas genere ganancias, pero es fundamental que estas sean sostenibles en el tiempo. De lo contrario, podríamos enfrentar un nuevo escenario problemático, donde la empresa necesite rescate estatal o vuelva a ser subsidiada, lo que afectaría a otras aerolíneas y generaría un gasto público significativo.

En resumen, celebro las ganancias de Aerolíneas, pero es crucial mantener un enfoque crítico y estar atentos a las realidades subyacentes que podrían afectar su futuro.