Comienza el paro de controladores aéreos: cómo afecta a los vuelos

Los controladores aéreos inician un paro a nivel nacional desde hoy hasta el 30 de agosto con horarios fraccionados. La medida de fuerza se desarrolla en dos franjas horarias: de 13 a 16 y de 19 a 22 horas.

La protesta impactará toda la aviación en los aeropuertos del país, aunque se contempla el 45% de las operaciones, tal como establece la ley de esencialidad. Los vuelos de aeronaves del Estado, militares, sanitarios y de transporte de órganos quedan exentos de estas medidas.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Además, se aclara que solo se afectarán las aeronaves en tierra, no las que se encuentren en vuelo.

Las medidas de protesta continuarán el domingo 24 en los mismos horarios, y también están previstas para el martes 26, entre las 7 y 10 y 14 a 17 horas.

Luego, se retoman los horarios de 13 a 16 el jueves 28 y el sábado 30, con la misma suspensión de 13 a 16 y 19 a 22 horas.