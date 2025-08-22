En vivo
Comienza el paro de controladores aéreos: cómo afecta a los vuelos
La medida de fuerza escalonada se registra en todos los aeropuertos del país, garantizando el 45% de las operaciones esenciales.
22/08/2025 | 07:45Redacción Cadena 3
FOTO: Paro de controladores aéreos.
-
Audio. Controladores aéreos inician paro nacional hasta el 30 de agosto en horarios específicos
Radioinforme 3
Los controladores aéreos inician un paro a nivel nacional desde hoy hasta el 30 de agosto con horarios fraccionados. La medida de fuerza se desarrolla en dos franjas horarias: de 13 a 16 y de 19 a 22 horas.
La protesta impactará toda la aviación en los aeropuertos del país, aunque se contempla el 45% de las operaciones, tal como establece la ley de esencialidad. Los vuelos de aeronaves del Estado, militares, sanitarios y de transporte de órganos quedan exentos de estas medidas.
/Inicio Código Embebido/
Clima. Alerta hoy por viento fuerte: cuáles son las provincias afectadas
El Servicio Meteorológico Nacional renovó sus avisos para este viernes en varias zonas del país.
/Fin Código Embebido/
Además, se aclara que solo se afectarán las aeronaves en tierra, no las que se encuentren en vuelo.
Las medidas de protesta continuarán el domingo 24 en los mismos horarios, y también están previstas para el martes 26, entre las 7 y 10 y 14 a 17 horas.
Luego, se retoman los horarios de 13 a 16 el jueves 28 y el sábado 30, con la misma suspensión de 13 a 16 y 19 a 22 horas.
Lectura rápida
¿Qué medida están tomando los controladores aéreos? Inician un paro a nivel nacional con horarios fraccionados desde hoy hasta el 30 de agosto.
¿Quiénes están llevando a cabo esta protesta? Los controladores aéreos de Argentina.
¿Cuándo se desarrollará el paro? Desde hoy hasta el 30 de agosto, con diferentes horarios establecidos.
¿Dónde impactará la protesta? En toda la aviación de los aeropuertos del país.
¿Por qué se realiza esta medida de fuerza? Para protestar, aunque se contempla el 45% de las operaciones según la ley de esencialidad.