Vingegaard aprovechará las ausencias de Pogacar y Roglic para ganar la Vuelta a España

BARCELONA (AP) — Jonas Vingegaard tiene la meta de ganar su primer título en la Gran Vuelta en dos años cuando comience la Vuelta a España el sábado y aprovechará la ausencia de su principal rival Tadej Pogacar en la carrera montañosa de tres semanas.

Vingegaard ganó el Tour de Francia en 2022 y 2023, pero continuamente ha terminado detrás de Pogacar desde que se recuperó de un terrible accidente durante la Vuelta al País Vasco en España en abril de 2024.

Ese accidente le dejó con un pulmón colapsado y la clavícula rota, entre otras lesiones. De manera bastante milagrosa, volvió a la acción en el Tour un par de meses después, pero Vingegaard ha terminado como subcampeón detrás de Pogacar dos años consecutivos.

Ahora, se espera que el danés de 28 años obtenga su primer título de la Vuelta, especialmente debido a que el cuatro veces campeón Primoz Roglic también ausente en esta edición.

“Soy un favorito, así que hay presión, pero estoy feliz de estar aquí y de ir por la victoria”, dijo Vingegaard el jueves. “Tuve un buen período de entrenamiento, con la mejor preparación que pude tener. Siento que la forma es buena”.

Vingegaard disputará la carrera española por tercera vez después de ver a sus compañeros de equipo de Visma–Lease a Bike ganar las dos ediciones anteriores. Su debut en una gran vuelta fue en España en el 2020 cuando Roglic ganó su primer título. En 2023, Vingegaard terminó segundo detrás del sorprendente vencedor Sepp Kuss y Roglic tercero.

Pogacar ausente, pero su equipo sigue siendo fuerte

Aunque Pogacar no competirá, su equipo UAE Emirates seguirá siendo la principal amenaza para Visma con Juan Ayuso y el destacado portugués João Almeida, dos ciclistas destacados.

“Ayuso y Almeida son los chicos en los que realmente tienes que pensar, también porque pueden jugar dos cartas, así que tienen un equipo muy fuerte”, dijo Vingegaard.

Ayuso se convirtió en la próxima gran esperanza del ciclismo español hace tres años cuando terminó la Vuelta en tercer lugar a los 19 años. Esta temporada ganó el Tirreno-Adriático en marzo.

Pero solo ha tenido dos días de competición desde mayo, cuando tuvo que abandonar el Giro de Italia tras un accidente. También dijo que tenía la intención de saltarse la Vuelta y centrarse en los campeonatos mundiales en septiembre hasta que su equipo cambió el plan.

“Mi condición es un poco desconocida”, dijo Ayuso. “Intentaré hacerlo bien en la clasificación general, y si aún no estoy allí, intentaré ayudar a João a ganar La Vuelta”.

Almeida, de 27 años viene con buena racha tras barrer la Vuelta al País Vasco, el Tour de Romandía y el Tour de Suiza antes de tener que retirarse del Tour de Francia con una costilla rota en julio.

La carrera comienza en Italia y evita el calor del sur de España

Las etapas iniciales se llevarán a cabo en el norte de Italia antes de que la cuarta etapa cruce a Francia.

La Vuelta luego se traslada a España, pero en esta edición evitarán el caluroso sur de antes de la tradicional final en Madrid. Con España recuperándose de una brutal ola de calor que alimentó incendios forestales masivos, la decisión podría facilitar las condiciones de carrera.

La 80ta edición de la carrera presenta ocho finales en cumbre en las altas montañas, incluyendo la muy anticipada subida al L’Angliru en la Etapa 13, que podría resultar decisiva.



