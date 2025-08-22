Cortes y desvíos en el centro por la visita de Milei al aniversario de la Bolsa
Habrá interrupciones de tránsito y cambios en recorridos del TUP este viernes de 16 a 22, por el acto del 141° aniversario de la Bolsa de Comercio que contará con la presencia del presidente Javier Milei.
22/08/2025 | 14:26Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: El operativo se desarrollará entre las 16 y las 22 aproximadamente
La Municipalidad de Rosario informó que este viernes a la tarde habrá cortes de calles y desvíos de tránsito en el centro de la ciudad debido a los festejos por el 141° aniversario de la Bolsa de Comercio, actividad que contará con la presencia del presidente Javier Milei.
El operativo se desarrollará entre las 16 y las 22, aproximadamente, en función de los protocolos dispuestos por el gobierno nacional. Las interrupciones afectarán el tránsito vehicular y obligarán a modificar recorridos del Transporte Urbano de Pasajeros (TUP).
Calles afectadas
Los cortes y desvíos estarán ubicados en:
Corrientes y Rioja
Corrientes y San Lorenzo
Paraguay y San Lorenzo
Entre Ríos y Santa Fe
Paraguay y Santa Fe
Transporte urbano
Distintas líneas de colectivos modificarán sus recorridos habituales. Entre ellas, 103, 107, 129, 134, 135, 136, 137, 140, 142, 143, 145, 146 y 153, con cambios en calles como San Juan, Mitre, Urquiza, Pte. Roca y España.
Además, se informó un listado de paradas anuladas, entre ellas Santa Fe y Pte. Roca, Santa Fe y Corrientes, Corrientes y Córdoba, Corrientes y San Lorenzo, Paraguay y Santa Fe, Paraguay y Rioja, entre otras.
En reemplazo, estarán habilitadas paradas en Pte. Roca y San Luis, San Juan y Paraguay, Pte. Roca y Córdoba, España y Rioja, Mitre y San Lorenzo, Urquiza y Entre Ríos, entre otras.
Las autoridades recomendaron a automovilistas y usuarios del transporte público prever demoras y consultar los desvíos antes de viajar.
