La edadista frase que usó Miguel Angel Russo para dejar afuera de Boca a Marcos Rojo

El defensor de Racing Marcos Rojo reveló la contundente y, según él, "edadista" frase con la que el entonces entrenador de Boca, Miguel Ángel Russo, le comunicó que no lo tendría más en cuenta en el equipo. "Nunca me había pasado lo que me sucedió con Russo", aseguró el futbolista en una entrevista con ESPN.

Según supo Noticias Argentinas, el futbolista confesó el momento exacto en que Russo le comunicó que no iba a contar con él: "Me dijo que no, que no tenía la edad ya, que ya no podía jugar a ese nivel". Rojo calificó el comentario como "muy duro" y aseguró que fue algo que "no me lo esperaba".

La cronología de una relación rota

A partir de esa charla inicial, la relación entre el jugador y el entrenador se fue desgastando rápidamente, culminando en una discusión que precipitó el pedido de salida de Rojo del club.

Promesa incumplida: Rojo contó que, a pesar de sentirse en buena forma, un día entrenó con los titulares y al día siguiente, en la charla técnica, se dio cuenta de que estaba "afuera" otra vez.

Rojo contó que, a pesar de sentirse en buena forma, un día entrenó con los titulares y al día siguiente, en la charla técnica, se dio cuenta de que estaba "afuera" otra vez. La discusión final: El quiebre definitivo se produjo antes del último partido de una gira, cuando tuvo una "discusión" con Russo por no querer arriesgarse en un entrenamiento al sentir una molestia física.

El quiebre definitivo se produjo antes del último partido de una gira, cuando tuvo una "discusión" con Russo por no querer arriesgarse en un entrenamiento al sentir una molestia física. Pedido de salida: Tras ese enfrentamiento, Rojo se dio cuenta de que no jugaría más. "Fui a hablar con los chicos del consejo... les comuniqué lo que había pasado con Miguel y que ni bien llegábamos a Argentina quería que arreglen mi salida", relató.

El defensor insistió en que se sentía en muy buena forma y con ganas de seguir jugando en el más alto nivel, motivo por el cual la justificación del entrenador y el posterior destrato lo llevaron a tomar la decisión de buscar un nuevo club.