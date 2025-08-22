En vivo

Viva la Radio

Geo y Alejandro

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Pipy Rivero

Santa Fe

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

La edadista frase que usó Miguel Angel Russo para dejar afuera de Boca a Marcos Rojo

El defensor reveló el duro diálogo que tuvo con el DT. "Dijo que ya no tenía la edad para jugar a ese nivel", confesó. Tras el cruce, pidió su salida del club.

22/08/2025 | 14:22Redacción Cadena 3

FOTO: La edadista frase que usó Miguel Angel Russo para dejar afuera de Boca a Marcos Rojo

El defensor de Racing Marcos Rojo reveló la contundente y, según él, "edadista" frase con la que el entonces entrenador de Boca, Miguel Ángel Russo, le comunicó que no lo tendría más en cuenta en el equipo. "Nunca me había pasado lo que me sucedió con Russo", aseguró el futbolista en una entrevista con ESPN.

Según supo Noticias Argentinas, el futbolista confesó el momento exacto en que Russo le comunicó que no iba a contar con él: "Me dijo que no, que no tenía la edad ya, que ya no podía jugar a ese nivel". Rojo calificó el comentario como "muy duro" y aseguró que fue algo que "no me lo esperaba".

La cronología de una relación rota

A partir de esa charla inicial, la relación entre el jugador y el entrenador se fue desgastando rápidamente, culminando en una discusión que precipitó el pedido de salida de Rojo del club.

  • Promesa incumplida: Rojo contó que, a pesar de sentirse en buena forma, un día entrenó con los titulares y al día siguiente, en la charla técnica, se dio cuenta de que estaba "afuera" otra vez.
  • La discusión final: El quiebre definitivo se produjo antes del último partido de una gira, cuando tuvo una "discusión" con Russo por no querer arriesgarse en un entrenamiento al sentir una molestia física.
  • Pedido de salida: Tras ese enfrentamiento, Rojo se dio cuenta de que no jugaría más. "Fui a hablar con los chicos del consejo... les comuniqué lo que había pasado con Miguel y que ni bien llegábamos a Argentina quería que arreglen mi salida", relató.

El defensor insistió en que se sentía en muy buena forma y con ganas de seguir jugando en el más alto nivel, motivo por el cual la justificación del entrenador y el posterior destrato lo llevaron a tomar la decisión de buscar un nuevo club.

Lectura rápida

¿Quién hizo una declaración controversial sobre Rojo? El entonces entrenador de Boca, Miguel Ángel Russo.

¿Qué dijo Russo sobre la edad de Rojo? Dijo que "no tenía la edad ya, que ya no podía jugar a ese nivel".

¿Qué llevó a Rojo a pedir su salida del club? Una discusión con Russo y la sensación de no ser tenido en cuenta.

¿Cómo reaccionó Rojo ante la declaracion de Russo? Lo consideró un comentario "muy duro" y no se lo esperaba.

¿Qué buscaba Rojo después de dejar Boca? Buscar un nuevo club donde pueda seguir jugando a un alto nivel.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho