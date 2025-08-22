En vivo

Arrestaron e internaron al rapero Lil Nas X por deambular en ropa interior

El músico habría tenido una sobredosis y golpeó a los policías cuando se acercaron para detenerlo.

22/08/2025 | 11:09Redacción Cadena 3

FOTO: El mal momento de Lil Nas X

Un grupo de vecinos de Los Angeles llamó a la policía al ver que un hombre deambulaba por las calles en ropa interior. Al acudir al lugar, los efectivos constataron que se trataba del rapero Lil Nas X con una presunta sobredosis.

La reacción del músico fue la de golpear a los policías, quienes lo capturaron y lo llevaron a un hospital por considerar que tenía una sobredosis.

“Golpeó a un oficial, por lo que fue fichado por agresión”, explicaron los policías que luego lo acusaron por un delito menor y que tras su paso por el hospital lo recibieron en la cárcel Van Nuys, en California.

Nadie del entorno de Lil Nas X se pronunció sobre este incidente del cual se pudieron ver imágenes en el diario estadounidense TMZ.

Este no es el primer problema de salud que tiene el rapero. En abril fue internado por una parálisis facial. “Perdí el control del lado derecho de mi cara. Este soy yo sonriendo de oreja a oreja. Es como... ¡Qué mierda! Hermano, ni siquiera puedo reírme”, había declarado por ese entonces.

Lectura rápida

¿Qué sucedió con Lil Nas X? El rapero fue arrestado e internado tras deambular en ropa interior, aparentemente por una sobredosis.

¿Quién llamó a la policía? Los vecinos de Los Angeles alertaron a las autoridades sobre el comportamiento del músico.

¿Qué hizo el rapero al ser detenido? Lil Nas X golpeó a los policías que intentaron detenerlo.

¿Dónde fue detenido? Fue llevado a la cárcel Van Nuys, en California, tras recibir atención médica.

¿Ha tenido otros problemas de salud? Sí, en abril había sido internado por una parálisis facial.

[Fuente: Noticias Argentinas]

