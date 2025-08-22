Arrestaron e internaron al rapero Lil Nas X por deambular en ropa interior

Un grupo de vecinos de Los Angeles llamó a la policía al ver que un hombre deambulaba por las calles en ropa interior. Al acudir al lugar, los efectivos constataron que se trataba del rapero Lil Nas X con una presunta sobredosis.

La reacción del músico fue la de golpear a los policías, quienes lo capturaron y lo llevaron a un hospital por considerar que tenía una sobredosis.

“Golpeó a un oficial, por lo que fue fichado por agresión”, explicaron los policías que luego lo acusaron por un delito menor y que tras su paso por el hospital lo recibieron en la cárcel Van Nuys, en California.

Nadie del entorno de Lil Nas X se pronunció sobre este incidente del cual se pudieron ver imágenes en el diario estadounidense TMZ.

Este no es el primer problema de salud que tiene el rapero. En abril fue internado por una parálisis facial. “Perdí el control del lado derecho de mi cara. Este soy yo sonriendo de oreja a oreja. Es como... ¡Qué mierda! Hermano, ni siquiera puedo reírme”, había declarado por ese entonces.