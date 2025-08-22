En vivo

Espectáculos

Ricardo Montaner lanza una joya perdida: su primer álbum en vivo grabado en el Estadio Vélez

El artista regala a sus fanáticos un sentido álbum mientras continúa alejado de los escenarios.

22/08/2025 | 11:16Redacción Cadena 3

FOTO: Ricardo Montaner lanza una joya perdida: su primer álbum en vivo grabado en el Estadio Vélez

Ricardo Montaner, una de las voces más importantes de la música en español, sorprendió a sus fanáticos con un importante anuncio: la publicación de su primer concierto grabado en vivo, realizado en el Estadio Vélez Sarsfield en 2007. El álbum, calificado como un “documento histórico”, ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales bajo el sello Montaner Legacy.

El músico manifestó su emoción y felicidad por poder compartir una de las joyas musicales mejor guardadas mientras continúa alejado de los escenarios.

“Me he tomado un tiempo, que para muchos fue largo, para recuperar tesoros escondidos. Este es uno de ellos: un concierto lleno de magia, de verdad, de emociones reales. Lo grabamos sin saber qué íbamos a hacer con él… y hoy, por fin, lo comparto con ustedes”, confiesa.

En este inolvidable concierto en la ciudad de Buenos Aires, Ricardo Montaner recorrió por 25 de las canciones que definieron generaciones. Además, cuenta con la participación de la legendaria Mercedes Sosa y sus hijos Héctor Montaner, así como Mau y Ricky quienes recién daban sus primeros pasos como dúo musical.

“Lo hemos mezclado y masterizado con la tecnología avanzada del 2025. Suena increíble. Suena actual. Pero, sobre todo, suena a verdad”, subraya sobre su primer disco grabado en vivo.

El artista reflexionó sobre este nuevo lanzamiento como un regalo para su fiel audiencia: "El otro día le decía a Marlene que siento que esto es un regalo para mi público. Como no pueden verme en vivo, quiero que, a través de este álbum me sientan cerca de sus corazones y sepan cuánto los quiero y los extraño”.

El álbum ya se encuentra disponible en todas las plataformas: https://montanerlegacy.lnk.to/VIVOVELEZ2007

Lectura rápida

¿Qué lanzó Ricardo Montaner?
El artista lanzó su primer concierto grabado en vivo.

¿Cuándo fue grabado el concierto?
El concierto fue grabado en el Estadio Vélez Sarsfield en 2007.

¿Qué incluye el álbum?
Incluye 25 canciones y participaciones de Mercedes Sosa, Héctor Montaner, Mau y Ricky.

¿Cómo describió el artista el álbum?
Montaner lo calificó como un “documento histórico” lleno de magia y verdad.

¿Dónde se puede escuchar el álbum?
Está disponible en todas las plataformas digitales bajo el sello Montaner Legacy.

[Fuente: Noticias Argentinas]

