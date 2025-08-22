Vaca Muerta y Añelo: un viaje por la revolución energética de Argentina

Por Fernando Genesir

Vaca Muerta representa una revolución energética para el país. Las perforadoras trabajan a 3000 metros de profundidad, extendiéndose a 4000 metros más en busca de gas y petróleo. Este proceso es monumental y se traduce en una proyección de exportaciones de 30.000 millones de dólares en cinco años.

Al lado de Vaca Muerta está Añelo, una ciudad que creció desmesuradamente, pasando de 1.500 habitantes en 1996 a 40.000 en la actualidad. La construcción ha sido rápida y muchas edificaciones son de calidad cuestionable, con poco espacio verde y un ambiente desértico.

A pesar de las condiciones, Añelo se presenta como una tierra de oportunidades laborales. La gente que llega busca trabajo y se encuentra con un entorno que no para, donde la demanda laboral es constante. Sin embargo, los alquileres son altos, con departamentos que rondan entre 115.000 y 180.000 dólares, y la mayoría de los inquilinos son empleados de las petroleras.

Los precios son elevados, pero las empresas suelen cubrir los costos de alojamiento y alimentación. Esto hace que los sueldos sean más atractivos, ya que los trabajadores no asumen esos gastos. La mayoría de ellos trabaja en turnos de 14 días, seguidos de una semana de descanso.

La vida en Añelo no es sencilla, pero el trabajo no falta. Las empresas buscan empleados dispuestos a adaptarse a un ritmo exigente. El alojamiento se comparte, y el sistema de housing permite que los trabajadores tengan un espacio privado, aunque el contacto con compañeros de trabajo es limitado.

A medida que Vaca Muerta continúa su desarrollo, la ciudad de Añelo va transformándose. Las oportunidades están presentes, pero también lo están los desafíos. Queda claro que, para aquellos que buscan un futuro en esta región, la clave es la disposición a trabajar y adaptarse a un entorno en constante cambio.

