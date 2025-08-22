¿En qué país envejecemos mejor?

Por Federico Albarenque

Un estudio global destaca las diferencias en la percepción de la edad biológica según el país de residencia. Utilizando una herramienta denominada reloj de brecha de edad bioconductual, los resultados muestran variaciones significativas entre naciones.

Dinamarca lidera este informe, donde la edad biológica promedio es 2,35 años menor que la edad cronológica. Este fenómeno se atribuye a estilos de vida más saludables y accesos a mejores condiciones nutricionales.

Finlandia y Países Bajos también figuran como países donde la gente tiende a parecer más joven. Sin embargo, en el extremo opuesto se encuentra Egipto, donde los ciudadanos presentan una edad biológica promedio 4,75 años superior a la cronológica.

El estudio incluye datos de 40 países de varios continentes y establece que América del Sur está en una posición intermedia respecto al envejecimiento.

Entre los factores que se analizan se encuentran la alimentación, calidad del aire y condiciones socioeconómicas. "El alimento es fundamental para la percepción de la edad", sostienen los especialistas. Las diferencias en el estilo de vida entre países desarrollados y aquellos con mayores niveles de pobreza impactan en cómo la gente envejece.

La discusión sobre cómo se perciben las edades y los factores que contribuyen a estas diferencias genera debate. Un participante comenta: "Las personas de raza negra, en general, parecen más jóvenes de lo que son", y se analizan las implicaciones de ese hallazgo en diferentes contextos.