Flecha Bus: cómo gestiona talento una empresa familiar en la era digital

Hay un tema central para el futuro del trabajo: la gestión del talento en empresas familiares. En este marco, junto a Martina Delasoie, de la consultora dPeople, Facundo Sonatti habló con Sol Derudder, integrante de la familia fundadora de Flecha Bus, una de las compañías de transporte más importantes del país.

De empresa regional a gigante nacional

Con más de 6.000 empleados y cerca del 40% del market share en transporte de pasajeros de larga distancia, Flecha Bus se consolidó como un emblema de la empresa familiar argentina. Fundada en Colón, Entre Ríos, primero por el abuelo de Sol y luego expandida por su padre y su tío, la firma pasó de ser un emprendimiento turístico regional a una compañía con presencia en todo el país. Hoy, traslada más de 12 millones de personas por año y continúa diversificándose en áreas como logística a través de Flecha Carga.

El desafío de atraer y retener talento

Para Derudder, responsable del área de e-commerce y transformación digital, el principal reto está en atraer talento tecnológico en un sector tradicional: “Competimos con gigantes como Globant o Ualá. El desafío es cómo lograr tentar a ese talento para que nos acompañe en la modernización de la compañía”.

Si bien la antigüedad promedio de los conductores es alta —con choferes fidelizados durante décadas—, las nuevas áreas de IT, digitalización y automatización demandan perfiles distintos, con expectativas diferentes. Para responder a esa diversidad, la compañía trabaja en programas de capital humano adaptados a cada perfil, desde choferes hasta programadores.

Protocolo familiar y convivencia generacional

Uno de los aspectos más relevantes de la charla fue el rol de la familia empresaria en la gestión. Flecha Bus implementó en 2025 un protocolo familiar que regula el ingreso de nuevas generaciones, exigiendo formación universitaria, experiencia externa o proyectos de valor para la empresa.

“Ya no se habla tanto de transición generacional, sino de convivencia intergeneracional. En Flecha Bus conviven distintas miradas: desde la cultura del control y la autoridad de los fundadores hasta una visión más flexible y digital de la nueva generación”, explicó Derudder.

La segunda generación busca consolidar un liderazgo menos vertical y más abierto, con protocolos que ordenen la incorporación de primos y sobrinos al negocio y con reuniones periódicas en las que se comparten resultados y decisiones estratégicas.

Tecnología sin pérdida de empleos

En paralelo, Flecha Bus avanza en la incorporación de inteligencia artificial para tareas administrativas, gestión de redes y atención al cliente en canales digitales como WhatsApp y e-commerce. Sin embargo, Derudder aclaró que la digitalización no implica una reducción de personal: “El canal digital crece, pero no mata al presencial. El punto de venta físico sigue siendo necesario como cara visible ante el pasajero”.

Una empresa que apuesta al país

Con un sector históricamente masculino —y aún sin mujeres choferes—, Flecha Bus reconoce el desafío de integrar la diversidad de género y de acompañar los cambios en la concepción del trabajo. “La pandemia aceleró la apertura hacia modalidades remotas y más flexibles. Hoy, si no te transformás, te quedás sin talento”, afirmó Derudder.

Lejos de retraerse, la compañía busca seguir generando empleo con nuevas unidades de negocio y reforzando su apuesta al mercado argentino.

“Somos una empresa familiar que sigue invirtiendo en el país, diversificándose y apostando a su gente”, concluyó Derudder.

Entrevista de Facundo Sonatti