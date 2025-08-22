Ecovita: la pyme argentina que hace de la gestión de talentos su mayor inversión

En el marco de La Argentina Posible, Facundo Sonatti y Martina Delasoie conversaron con Guido Mellikovsky, cofundador de Laboratorios Ecovita, una pyme argentina dedicada a la fabricación de productos de limpieza que nació en 2001 y hoy emplea a 80 personas.

El foco central de la charla giró en torno a un tema central para cualquier compañía: la gestión del talento humano. “Los recursos humanos son lo más valioso que tenemos. Es la mejor inversión que podemos hacer”, afirmó Mellikovsky, quien recordó que en la generación de su padre el costo laboral era visto como un problema antes que como un activo. “Hoy tenemos claro que el compromiso y la honestidad son los valores fundamentales a la hora de sumar gente al equipo”, agregó en diálogo para Cadena 3.

De pyme familiar a empresa en crecimiento

Ecovita nació como un emprendimiento familiar impulsado por los padres de Guido y sus tres hermanos. Con planta en Loma Hermosa, la compañía mantiene su ADN pyme aun cuando busca profesionalizar sus procesos. “El dinamismo de una pyme no se puede perder. Tenés que tener la habilidad de tomar decisiones rápidas, sobre todo en Argentina”, señaló el empresario.

Del total de la nómina, el 80% trabaja en la línea de producción. El resto se concentra en investigación y desarrollo, calidad, administración y área comercial. “Somos una empresa que le da mucha importancia al I+D”, destacó Mellikovsky.

La clave: cuidar a la gente

Uno de los puntos más sensibles en el rubro es la fidelización del personal. Para Mellikovsky, la cercanía de una pyme familiar puede transformarse en un diferencial frente a las multinacionales: “Queremos que quienes ingresan sientan que forman parte de la familia Ecovita. Cuidarlos es fundamental. Muchos vienen de grandes compañías y sienten que acá pierden seguridad, pero en realidad ganan en beneficios económicos y de crecimiento”, explicó.

La selección de personal, que al inicio recaía en él y en su hermano, hoy está tercerizada en una consultora que conoce a fondo la cultura de la compañía. Incluso, el proceso incluye al equipo en el que trabajará la persona contratada: “Me gusta que los futuros compañeros participen de la entrevista. Eso ayuda a integrar desde el primer momento”, contó.

Empresa familiar, desafíos propios

Como muchas compañías de este tipo, Ecovita combina lazos familiares y roles empresariales. Guido y su hermano lideran el día a día, mientras que su hermana, radicada en Estados Unidos, aporta en cuestiones de estrategia y tendencias de consumo. “Cada familia es distinta y cada empresa familiar también. Con mi hermano somos muy diferentes, pero nos complementamos. Armamos un buen equipo”, describió.

La política de remuneración también está alineada con estándares de mercado. “Tenemos sueldos de director o presidente de acuerdo al rubro químico y bonos atados a objetivos, igual que nuestros empleados”, detalló.

Retener talento en tiempos de cambio

En un escenario donde las nuevas generaciones buscan experiencias diversas y flexibilidad laboral, Ecovita reconoce el desafío. “No tenemos tanta rotación, pero sí vemos un cambio cultural. Hoy el ocio y la flexibilidad son muy importantes. Hay que entender cómo viven y qué pasiones tienen para que se sientan cómodos”, sostuvo Mellikovsky.

Con más de dos décadas de trayectoria, Ecovita demuestra que detrás de cada pyme argentina hay una historia de familia, esfuerzo y visión de futuro. Y que, más allá de los productos que fabrica, su capital más valioso sigue siendo el mismo: las personas.