Cómo gestionar el talento en empresas familiares

Martina Delasoie, psicóloga entrerriana y fundadora de dPeople, una consultora especializada en gestión de talento, combina su experiencia en multinacionales con su historia personal en una empresa familiar para abordar uno de los desafíos más urgentes en Argentina: la contratación, retención y desarrollo de recursos humanos en un contexto de cambios culturales y tecnológicos. Actualmente reside en Santiago de Chile.

Proveniente de una familia empresaria de Entre Ríos, Delasoie enfatiza la importancia de que las pymes tengan claridad sobre el perfil que necesitan antes de contratar. “No siempre el dueño lo ve como una inversión, pero sumar a la persona correcta puede marcar la diferencia en el servicio, la calidad y las ventas”, señaló. Además, destacó que en las empresas familiares, profesionalizar procesos y delegar responsabilidades, incluso en áreas sensibles como el manejo de dinero, es un gran desafío.

Contratar al primer empleado: el punto de partida

Para Martina, el primer paso es identificar claramente la necesidad de la empresa y el perfil que se busca. Recomienda analizar:

-Qué tareas necesita cubrir la empresa

-Qué habilidades y comportamientos se requieren

-Qué inversión está dispuesta a hacer la compañía para atraer ese talento

El enfoque incluye evaluar tanto la experiencia como la actitud del candidato, considerando su capacidad de adaptación a la cultura organizacional y su colaboración con el equipo existente.

La cultura organizacional como activo estratégico

“La cultura es todo. Desde cómo contratas y los beneficios que ofreces, hasta cómo manejas un problema personal de un empleado”, explica. Transmitir la cultura de la empresa a nuevos colaboradores y preservarla durante transiciones generacionales es uno de los mayores desafíos en las empresas familiares.

Retención de talento y nuevas generaciones

Martina trabaja con empresas familiares, pymes, grandes compañías y multinacionales. Identifica como principal desafío la retención del talento, especialmente de los jóvenes, que valoran modalidades de trabajo flexibles, como el remoto o híbrido, y beneficios alineados con sus expectativas. La inversión en capacitación y la comunicación transparente son clave para mantener un equipo motivado y comprometido.

Tecnología e inteligencia artificial al servicio de los recursos humanos

Según Delasoie, las herramientas tecnológicas y la inteligencia artificial optimizan los procesos de selección, agilizan el mapeo del mercado y las entrevistas iniciales, permitiendo que los responsables de recursos humanos se concentren en decisiones estratégicas y en la gestión del talento humano de manera más eficiente. “Encontrar a la persona indicada no siempre es cuestión de velocidad, sino de tener muy claro qué se está buscando”, concluye.