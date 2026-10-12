Xi’an, la ciudad milenaria de China que sorprende por su modernidad

Xi’an es una de las ciudades más fascinantes de China: un destino de historia milenaria que también sorprende por su desarrollo tecnológico, su orden y su modernidad. A más de 19.000 kilómetros de Argentina, Cadena 3 llegó hasta allí en el viaje de Agustina Vivanco junto a Coovaeco Turismo para conocer sus atractivos turísticos y productivos.

Virginia Carini, una de las guías del recorrido, habló con Cadena 3 sobre la impresión que suele generar el país en quienes lo visitan por primera vez. Según explicó, muchos viajeros llegan con ideas preconcebidas que cambian al conocer de cerca la realidad china.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“La gente viene con un gran prejuicio respecto a lo que se va a encontrar, en un país menos limpio, civilizado y avanzado, y China tira abajo todo eso y les muestra muchísimo orden, avance tecnológico, limpieza, una mezcla equilibrada entre cultura y modernidad”, señaló.

Una experiencia que también se descubre a través de la gastronomía

Además de su historia y su desarrollo, China sorprende por la diversidad de su cocina. Carini destacó la amplitud de la propuesta gastronómica como parte de una experiencia que permite acercarse a una cultura muy diferente de la argentina.

“Desde el lado gastronómico, la cocina china es súper amplia”, agregó.

El recorrido por Xi’an permite descubrir así una ciudad en la que conviven las huellas de una historia milenaria con los avances de la China contemporánea, una combinación que desafía expectativas y amplía la mirada de quienes llegan desde el otro lado del mundo.

Informe de Agustina Vivanco