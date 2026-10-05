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Boca Juniors busca la cuádruple corona en un semestre decisivo

El equipo de Rodolfo Arruabarrena mantiene el invicto y tiene posibilidades de lograr un hito histórico en el fútbol argentino.

05/10/2026 | 11:21Redacción Cadena 3

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Boca y un cierre de año muy intenso.

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Boca Juniors ha extendido su invicto a 16 partidos y se prepara para cerrar el 2026 de manera memorable, ya que tiene grandes posibilidades de alcanzar la cuádruple corona. Los dirigidos por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena continúan en la lucha en todas las competencias que están disputando este semestre, que incluyen el Torneo Clausura, la Copa Argentina, la Copa Sudamericana y el título de Campeón de Liga.

El "Xeneize" se encuentra en una buena posición tanto en la Copa Sudamericana como en la Copa Argentina, ya que ha llegado a las semifinales en ambas competiciones, donde se medirá contra el Vasco da Gama de Brasil y Banfield, respectivamente.

La importancia de la Copa Sudamericana para Boca radica en que, de conseguir el título, podría poner fin a una sequía de 18 años sin títulos internacionales.

En el ámbito del Torneo Clausura, el "Xeneize" ocupa el tercer lugar en la Zona A con 20 puntos, lo que le permite tener un pie y medio en los playoffs.

En otra de las competiciones en las que se encuentra en la pelea es por el título de Campeón de Liga, otorgado al equipo que termine primero en la tabla anual.

El reciente triunfo por 3-0 ante Unión de Santa Fe le permitió a Boca alcanzar los 50 puntos en la tabla anual, posicionándose segundo, a solo dos del líder Independiente Rivadavia de Mendoza, que empató 1-1 en su encuentro contra Gimnasia y Esgrima La Plata.

Lectura rápida

¿Qué busca Boca Juniors?
Boca busca alcanzar la cuádruple corona en el cierre del año.

¿Quién es el entrenador del equipo?
El equipo es dirigido por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena.

¿En qué competiciones participa?
Boca participa en el Torneo Clausura, Copa Argentina, Copa Sudamericana y Campeón de Liga.

¿Cuál es su situación en la Copa Sudamericana?
Está en semifinales y se enfrentará al Vasco da Gama de Brasil.

¿Qué posición ocupa en el Torneo Clausura?
Ocupa el tercer lugar en la Zona A con 20 puntos.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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