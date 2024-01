Tras varios meses de absoluto silencio sobre el estado de salud de su esposo, el escritor Paul Auster, que se encuentra en tratamiento por el cáncer que se le diagnosticó en diciembre de 2022, la novelista Siri Hustvedt dio a conocer que el autor de "La invención de la soledad" y "Leviatán" fue dado de alta el sábado pasado en el hospital tras una internación por los efectos adversos del tratamiento y que, además, han sido abuelos.

En un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, la escritora explicó el por qué del silencio que mantuvo durante meses: "La estancia de mi marido en Cancerlandia ha estado llena de lo que los papeles médicos llaman 'efectos adversos' de sus tratamientos".

"Hemos estado viviendo en un estado de emergencia día tras día durante meses. Los efectos brutales del tratamiento y las hospitalizaciones para reparar el daño que Paul ha soportado no son experimentados por todos los pacientes, solo por algunos. Los remedios agresivos para el cáncer conllevan riesgos, que incluyen la muerte. Al mismo tiempo, si se deja sin tratar, la enfermedad seguramente matará al paciente, por lo que asumir el riesgo es racional. Claro que esto no facilita las cosas ni para el paciente ni para la persona que vive con él y cuida de él", analizó la escritora, fiel al estilo lúcido y racional con el que ha edificado su obra.

En el mensaje, también confesó que piensa seguido en "los pacientes jóvenes que pueden no tener una vida por delante", a quienes diferenció de aquellos que, como su marido, tienen detrás de sí cierto recorrido: "El paciente anciano tiene mucho vivido, amado y trabajado detrás de él". El "parte médico" que decidió dar desde su cuenta cierra con un mensaje optimista sobre la salud de Auster: "Por el momento, de todos modos, no hay emergencia y, aunque estamos inciertos sobre lo que depara el futuro, Paul ha sido dado de alta del hospital; tenemos un respiro de la emergencia, al menos hasta ahora".

Además, la escritora usó el posteo para anunciar una noticia que movilizó a toda la familia, el nacimiento de su nieto Miles: "Tenemos a una persona completamente nueva a quien amar". La publicación estuvo acompañada de dos fotos: ella cargando a Miles y Auster asomándose al moisés en el que descansaba el recién nacido.

"Durante años, he soñado con convertirme en abuela, y ahora ha sucedido. Mi hija Sophie Auster y su esposo Spencer Ostrander son los padres de una nueva persona, Miles Auster Hustvedt Ostrander, quien nació el primero de enero. Ya sea que alguna vez use sus segundos nombres o no, su abuela está orgullosa de su presencia. A pesar de que cada ser humano nace del cuerpo de otra persona, y el evento ocurre todos los días, el nacimiento sigue siendo un milagro común. No estoy sola al sentir asombro de que nosotros, como personas, podemos crear nuevas personas", reflexionó.

"Nadie recuerda la infancia, pero todos fuimos alguna vez como Miles, completamente dependientes de otras personas para alimentarnos, movernos, mecernos, cambiarnos y jugar con nosotros. Para el abuelo, el nieto es una repetición del pasado pero desde otra perspectiva, más distante", sostuvo sobre cómo lleva los días en el nuevo rol. Y después, trazó un paralelismo sobre sus primeros días como madre y el papel que ahora asumieron con Auster como abuelos: "Cuando miro a Miles, recuerdo la infancia de Sophie, mi intenso placer al verla y mi asombro por su desarrollo. Se ha vuelto común asustar a los nuevos padres con cuentos de desgracias. No dormirás. Perderás tu propia vida, etc. Cuidar de un bebé puede ser agotador. También recuerdo eso, pero cuando el niño es deseado, el apasionado vínculo mutuo que crece entre padre e hijo incluye alegría elevada en ambos lados. Seré ´Mormor´ para Miles, la madre de la madre en noruego. Mi esposo, Paul, ha decidido llamarse ´Papa´".

En noviembre, mientras el autor de "El palacio de la luna" todavía transitaba su tratamiento contra el cáncer, Auster dio a conocer su última novela, "Baumgartner", un libro de apenas 200 páginas que condensa gran parte de su narrativa para contar la vida de un catedrático emérito de Filosofía de la Universidad de Princeton que, en algunos tramos, se presenta como el alter ego del autor y que llegará a la Argentina en mayo de este año.

Autor de una treintena de libros entre poesía, ensayo, guiones de cine y libros de memorias, en enero del año pasado también publicó "Un país bañado en sangre", un libro en el que el dispositivo narrativo está puesto al servicio de abordar uno de los fenómenos fundamentales de la sociedad norteamericana contemporánea: la cultura fanática alrededor de las pistolas y los rifles que comparten sus compatriotas.