Espectáculos

Mica Tinelli habló sobre su separación de Licha López: "La distancia"

La hija de Marcelo Tinelli explicó los motivos detrás de su separación.

13/08/2025 | 17:55Redacción Cadena 3

FOTO: Mica Tinelli habló sobre su separación de Licha López: "La distancia"

Mica Tinelli y Licha López le pusieron punto final a su relación tras seis años en pareja, según reveló Pepe Ochoa en LAM. Esta tarde, la diseñadora rompió el silencio y confirmó su separación, manifestando que aún siente amor por su ex pareja.

La hija de Marcelo Tinelli se comunicó con Intrusos (América TV) y explicó los motivos detrás de su separación del futbolista.

Es verdad que estamos separados, veníamos de una crisis que se fue complicando cada vez más”, le mandó la diseñadora a Paula Varela.

Y detalló: "La distancia en algún momento se vuelve imposible, más que cada uno prioriza sus trabajos, como fue medio en el caso nuestro".

A su vez, aclaró que si bien la separación salió a la luz ahora, ya llevan un tiempo desunidos: "Esto pasó hace más o menos hace un mes, pero nos amamos hace un montón".

Tras seis años en relación y varios rumores de crisis a raíz de la distancia, Mica explicó: "No hubo desamor, solo distancia y desgaste, que es lo que más nos venía pesando a ambos".

Lectura rápida

¿Qué sucedió con Mica Tinelli y Licha López? La pareja confirmó su separación tras seis años de relación.

¿Quiénes son los involucrados? La diseñadora es Mica Tinelli y el futbolista es Licha López.

¿Cuándo ocurrió la separación? Mica confirmó que su separación se dio hace aproximadamente un mes.

¿Por qué se separaron? Mica mencionó que la distancia y el priorizar sus trabajos fueron factores clave.

¿Siente amor por su ex pareja? Sí, Mica declaró que aún siente amor por Licha.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Espectáculos

Opinión

