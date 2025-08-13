Mariano Martínez se mostró incómodo al hablar de Lali Espósito y su vida privada
El intérprete reconoció que no le hace ninguna gracia dialogar con la prensa sobre su vida privada.
13/08/2025 | 19:43Redacción Cadena 3
El actor Mariano Martínez se mostró incómodo al ser consultado sobre su ex pareja, la cantante Lali Espósito, o cualquier indicio que permita introducir a la prensa en su vida privada porque no le “genera algo lindo”.
Desde un inicio, Martínez explicó: “Hago el trabajo de hablar lo menos posible de mi vida personal porque después hay un rebote y algo que no me genera nada lindo cuando tengo que dar explicaciones. Estoy bárbaro y re bien, pero prefiero hablar lo mínimo de mi vida íntima”.
No obstante, dejó una pequeña ventana abierta hacia su lugar romántico y sostuvo: “No estoy con nadie, sigo solo”. En línea, fue consultado sobre el más reciente percance en la carrera de Espósito y al referirse a la amenaza de bomba en un concierto de la cantante, apuntó: “No sabía nada de eso”. El gesto se redujo a una sonrisa incómoda.
Tras esa pregunta, el actor apuntó a irse sin más. Las “no respuestas” fueron válidas también para las opiniones de Guillermo Francella sobre que “hay cine que le da la espalda al público”: “Es una opinión de Guillermo. Hablamos de que la gente tiene que opinar sin problemas y al final, se cuestionan las opiniones ajenas”.
Martínez volverá a trabajar junto a Nicolás Cabré en la obra “Ni media palabra”, con producción de Miguel Pardo, padre de Rocío Pardo, pareja de Nicolás Cabré. La dupla se reunió a 25 años del estreno de la icónica tira “Son amores”, aunque también coincidieron en otros proyectos teatrales.
Lectura rápida
¿Quién habló sobre su vida privada?
El actor Mariano Martínez se mostró incómodo al ser consultado sobre su vida privada.
¿Qué dijo sobre Lali Espósito?
Martínez aclaró que no le “genera algo lindo” hablar de su ex pareja.
¿Cómo se siente en su vida personal?
Martínez expresó que “prefiere hablar lo mínimo de su vida íntima”.
¿Con quién volverá a trabajar?
Trabajará nuevamente con Nicolás Cabré en la obra “Ni media palabra”.
¿Qué pasó con Lali Espósito?
Martínez no sabía de la amenaza de bomba en un concierto de la cantante.
[Fuente: Noticias Argentinas]