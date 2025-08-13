Controversial enfrentamiento entre Thelma Fardin y Yanina Latorre en redes sociales
La conductora de SQP criticó el video explicativo que la actriz publicó en sus redes sociales.
13/08/2025 | 17:55Redacción Cadena 3
Thelma Fardin y Yanina Latorre protagonizaron un insólito cruce en X luego de que la conductora criticara el video que la actriz publicó en sus redes sociales sobre las últimas novedades del juicio que lleva contra Juan Darthes.
Yanina, conocida por opinar sin filtros, citó el video de Thelma y escribió: "Lo que no entiendo es por que para comunicar algo tan duro siempre es guionado y actuado, ¿no?".
Lejos de quedarse callada, la actriz respondió con un extenso texto y sentenció: "Yanina, No es que te importe la forma, es que criticas lo único que podes porque no soportas el fondo. Es mi historia, y no voy a ser la víctima que vos esperas, voy a ser la sobreviviente que quiera".
Además, invitó a la conductora a entrevistarla para callar sus dudas: "Sobre tu idea de ‘guionado’, cuando quieras hablamos mano a mano, puedo hablar horas, con fundamentos y saber. Sé que preferís no exponerte y hacer un papelón. Que vos denostes cada cosa que hago, me enorgullece. La mitad es ignorancia y la otra mitad fake news. ¿Qué inventarás ahora para difamarme?".
Finalmente, apuntó contra la rubia por cuestionarla: "La diferencia entre vos y yo, es que a mí los dolores me hicieron querer cambiar las cosas, a vos los tuyos, te hicieron destilar odio".
La conductora redobló la apuesta y le contestó defendiendo su postura: "NO ENTENDISTE NADA, ESTOY ABSOLUTAMENTE DE ACUERDO CON TU DENUNCIA. TE CREO TODO Y MUY PERO MUY FELIZ CON LA CONDENA FELIZ POR VOS Y POR TODAS LAS MUJERES QUE PASAN O PASARON POR LO MISMO QUE VOS. Pero no me parece esta forma de comunicar, tipo reel guionado! Y creo que tengo derecho a expresarlo".
Y la cruzó: "Una lástima que subestimes mujeres y me agredas así. Yo no te agredí".
Por último, aceptó tener una entrevista con ella, sosteniendo que estaría a la altura: "Y cuando decís que si hablamos mano a mano haría un papelón…. Habla más de vos que de mí. Te espero en mi programa cuando quieras".
Lectura rápida
¿Quiénes protagonizaron el cruce en redes?
Las protagonistas del cruce fueron Thelma Fardin y Yanina Latorre.
¿Qué criticó Latorre?
Yanina Latorre criticó que el video de *Thelma Fardin* era guionado y actuado.
¿Cómo respondió Fardin?
Thelma Fardin respondió que no será la víctima que se espera y se ofreció a dialogar mano a mano.
¿Qué defendió Latorre?
Latorre defendió su crítica alegando que tenía derecho a expresarse sobre la forma de comunicación de Fardin.
¿Qué invitación hizo Fardin?
La actriz invitó a Latorre a participar en su programa para discutir personalmente.
[Fuente: Noticias Argentinas]