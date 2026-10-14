Violencia de género: hombre enjuiciado por abuso y amenazas a su ex pareja en Rosario
Fiscalía solicitó prisión efectiva para Ricardo C., acusado de abuso sexual con acceso carnal en al menos dos hechos. El debate comenzó este miércoles en el Centro de Justicia Penal.
14/10/2026 | 16:14Redacción Cadena 3
FOTO: El Centro de Justicia Penal de Rosario.
FOTO: Google.- Gálvez al 2200, Rosario, Santa Fe, Argentina.
Este miércoles comenzó en el Centro de Justicia Penal de Rosario el juicio oral contra Ricardo C., acusado de cometer distintos hechos de abuso sexual y amenazas contra su expareja, con quien convivía en una vivienda ubicada en Gálvez al 2200 de la ciudad.
En el marco de la causa, la fiscal Antonela Valente, de la Fiscalía Regional 2, solicitó para el imputado una pena de 16 años de prisión efectiva por los delitos de abuso sexual con acceso carnal en al menos dos hechos, abuso sexual gravemente ultrajante, amenazas reiteradas y amenazas calificadas, en carácter de autor y en concurso real.
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Según la acusación fiscal, los abusos sexuales habrían ocurrido en el interior del domicilio que ambos compartían, cuando la mujer se encontraba en un estado de total vulnerabilidad como consecuencia de la medicación que le había sido recetada y que, presuntamente, Ricardo C. le suministraba de manera inadecuada.
Asimismo, se le atribuye haber amenazado reiteradamente a su expareja con el propósito de infundirle temor. Por razones vinculadas con la protección de la víctima, los detalles sobre el modo y la mecánica de los hechos se mantienen bajo reserva.
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El tribunal a cargo del debate está integrado por los jueces de Primera Instancia Pedrana, Leiva y Álvarez, quienes deberán evaluar las pruebas y los argumentos presentados durante el proceso para determinar la responsabilidad penal del acusado.
La pena de 16 años de prisión efectiva corresponde al pedido formulado por la Fiscalía. La resolución sobre la culpabilidad del imputado y la eventual sanción quedará en manos del tribunal al momento de dictar sentencia.
Lectura rápida
¿Qué comenzó este miércoles? El juicio oral contra Ricardo C. por abuso sexual y amenazas.
¿Quién es el fiscal del caso? La fiscal Antonela Valente de la Fiscalía Regional 2.
¿Cuál es la pena solicitada para el acusado? 16 años de prisión efectiva.
¿Dónde ocurrieron los abusos? En el domicilio que compartían en Gálvez al 2200.
¿Quiénes integran el tribunal? Los jueces de Primera Instancia Pedrana, Leiva y Álvarez.