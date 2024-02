Marcha en Las Violetas por Alejandro Cuello: "Mataron a mi hijo como a un perro"

Este jueves marcharán a las 18 en el barrio cordobés Las Violetas para pedir justicia por el asesinato de Miguel Alejandro Cuello, quien recibió un balazo cuando pasó en medio de una pelea entre bandas y falleció este lunes.

En diálogo con Cadena 3, su papá, Miguel, lamentó que a su hijo "lo mataron como a un perro", y aseguró que "la ligó de arriba".

"Alejandro venía de ver el partido, se iba a su casa en Las Violetas y viene un tipo y empieza a disparar. Alejandro se quiere cubrir y le pegan y queda tirado ahí", relató.

Miguel aseguró que su hijo nunca tuvo problemas con nadie; al contrario, siempre que podía ayudaba. "Él colocaba aires acondicionados y era electricista. En el velorio me saludó una mujer, yo no sabía quién era y era la directora del colegio donde van mis nietos. Me contó que se robaron todos los caños de los aires acondicionados, y mi hijo fue, compró los materiales y le puso a todos los aires y no les cobró un centavo", contó.

Sobre la realidad del barrio, habló de la creciente inseguridad en la zona y dijo que "vas a la plaza a tomar mates y no sabés si volvés con vida".

Evidentemente muy conmovido, manifestó: "La muerte de mi hijo me dejó una alegría y una tristeza: la tristeza de saber que no lo voy a tener nunca más y la alegría que por la vida de mi hijo que me lo mataron va a cambiar la situación del barrio; matan como un perro a la gente y nadie hace nada porque tienen miedo. Tienen que despertarse y denunciar. ¿Hasta cuándo vamos a estar sometidos así?".

A su vez, dijo que "la Policía nunca vino a decirnos nada, ni siquiera qué había pasado". Y agregó: "Donde tienen que estar no están".

Y, en referencia a la situación de Las Violetas, cerró: "Están destruyendo todo".

Entrevista de Rodolfo Barili.