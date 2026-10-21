El Museo Gallardo reabre y estrena propuesta expositiva en Rosario: "Mucho nuevo contenido"

El Museo Provincial de Ciencias Naturales Doctor Ángel Gallardo reabrirá este viernes a las 18.30, luego de dos años de obras en su sede de San Lorenzo 1949, en Rosario. La renovación incluyó reparaciones edilicias y una nueva propuesta expositiva centrada en la biodiversidad, las colecciones científicas y la historia de los museos de ciencias naturales.

Los trabajos comprendieron la impermeabilización de la azotea, la renovación de cielorrasos y el reacondicionamiento de las instalaciones eléctricas. También se reparó el acceso, se renovaron las veredas sobre las calles Dorrego y Moreno y se realizaron modificaciones en la iluminación, la señalización y los espacios exteriores. Según la información oficial, la inversión destinada a las obras fue de 224 millones de pesos.

La reapertura incluirá tres propuestas principales. “Ecos: una cartografía. Diversidad biocultural santafesina” abordará la relación entre el territorio y su ambiente; “Entropías. Arqueología de las colecciones del Gallardo” reunirá parte del patrimonio biológico, paleontológico y arqueológico de la institución; mientras que “Naturaleza expuesta. Fascinación, curiosidad y poder” recorrerá la historia de los museos de ciencias naturales. Además, habrá una muestra temporaria de fotografía y taxidermia.

La directora provincial de museos, Laura D'Aloisio, afirmó a Cadena 3 Rosario que se encuentran "contentos de abrir este viernes". La funcionaria quien destacó que el edificio tuvo "una puesta en valor" y que, a partir de allí, se generó "una nueva muestra con nuevos guiones, nuevos contenidos".

En cuanto a la propuesta museográfica, detalló que la planta baja está dedicada a "las ecoregiones de la provincia de Santa Fe", con ejes temáticos como "el medio ambiente, el río, la fauna y la flora".

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En el siguiente piso, la muestra aborda "lo que fue el incendio del Gallardo, que fue un hito histórico para toda la ciudad", y explica cómo, a partir de ese hecho, "se generan y cómo intervienen y cómo llegan las distintas colecciones a los museos de ciencias naturales".

Entre los atractivos también se encontrará una reproducción de un Carnotaurus. La renovación permitirá volver a exhibir piezas que permanecieron durante años en reserva y ampliar el recorrido por las colecciones vinculadas con la biodiversidad de Santa Fe.

El museo podrá visitarse de jueves a domingo en su sede de San Lorenzo 1949. Las instituciones educativas ya pueden solicitar turnos para organizar visitas escolares.

Informe de Julián Maragliano.