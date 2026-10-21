El Museo Gallardo reabre y estrena propuesta expositiva en Rosario: "Mucho nuevo contenido"
Podrá visitarse de jueves a domingo en su sede de San Lorenzo 1949. Las instituciones educativas ya pueden solicitar turnos para organizar visitas escolares.
21/10/2026 | 15:59Redacción Cadena 3
FOTO: El Museo Gallardo reabre y estrena propuesta expositiva en Rosario: "Mucho nuevo contenido".
FOTO: Reabre el museo Gallardo en Rosario.
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Audio. El Museo Gallardo reabre este viernes con nuevas muestras en Rosario
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El Museo Provincial de Ciencias Naturales Doctor Ángel Gallardo reabrirá este viernes a las 18.30, luego de dos años de obras en su sede de San Lorenzo 1949, en Rosario. La renovación incluyó reparaciones edilicias y una nueva propuesta expositiva centrada en la biodiversidad, las colecciones científicas y la historia de los museos de ciencias naturales.
Los trabajos comprendieron la impermeabilización de la azotea, la renovación de cielorrasos y el reacondicionamiento de las instalaciones eléctricas. También se reparó el acceso, se renovaron las veredas sobre las calles Dorrego y Moreno y se realizaron modificaciones en la iluminación, la señalización y los espacios exteriores. Según la información oficial, la inversión destinada a las obras fue de 224 millones de pesos.
La reapertura incluirá tres propuestas principales. “Ecos: una cartografía. Diversidad biocultural santafesina” abordará la relación entre el territorio y su ambiente; “Entropías. Arqueología de las colecciones del Gallardo” reunirá parte del patrimonio biológico, paleontológico y arqueológico de la institución; mientras que “Naturaleza expuesta. Fascinación, curiosidad y poder” recorrerá la historia de los museos de ciencias naturales. Además, habrá una muestra temporaria de fotografía y taxidermia.
La directora provincial de museos, Laura D'Aloisio, afirmó a Cadena 3 Rosario que se encuentran "contentos de abrir este viernes". La funcionaria quien destacó que el edificio tuvo "una puesta en valor" y que, a partir de allí, se generó "una nueva muestra con nuevos guiones, nuevos contenidos".
En cuanto a la propuesta museográfica, detalló que la planta baja está dedicada a "las ecoregiones de la provincia de Santa Fe", con ejes temáticos como "el medio ambiente, el río, la fauna y la flora".
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En el siguiente piso, la muestra aborda "lo que fue el incendio del Gallardo, que fue un hito histórico para toda la ciudad", y explica cómo, a partir de ese hecho, "se generan y cómo intervienen y cómo llegan las distintas colecciones a los museos de ciencias naturales".
Entre los atractivos también se encontrará una reproducción de un Carnotaurus. La renovación permitirá volver a exhibir piezas que permanecieron durante años en reserva y ampliar el recorrido por las colecciones vinculadas con la biodiversidad de Santa Fe.
El museo podrá visitarse de jueves a domingo en su sede de San Lorenzo 1949. Las instituciones educativas ya pueden solicitar turnos para organizar visitas escolares.
Informe de Julián Maragliano.
Lectura rápida
¿Qué reabrirá el museo? El Museo Provincial de Ciencias Naturales Doctor Ángel Gallardo reabrirá tras dos años de obras.
¿Cuándo será la reapertura? La reapertura será este viernes a las 18.30.
¿Dónde se encuentra el museo? El museo está ubicado en San Lorenzo 1949, en Rosario.
¿Cuánto se invirtió en las obras? La inversión destinada a las obras fue de 224 millones de pesos.
¿Qué propuestas incluirá la reapertura? Incluirá tres propuestas principales sobre biodiversidad, arqueología y la historia de los museos de ciencias naturales.