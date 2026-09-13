Habilitaron el Camino de las Altas Cumbres luego de la intensa nevada
La ruta provincial E34 estuvo cerrada durante el sábado y gran parte del domingo debido a la presencia de nieve y hielo en la calzada. Piden circular con precaución.
13/09/2026 | 14:37Redacción Cadena 3
FOTO: Volvieron a cortar el Camino de las Altas Cumbres por nieve. (Foto: Policía de Córdoba)
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Audio. Tras la intensa nevada, habilitaron el Camino de las Altas Cumbres
Tarde y Media
Luego de permanecer cerrado durante el sábado y gran parte del domingo debido a la acumulación de nieve y hielo en la calzada, fue habilitado este domingo a la siesta el Camino de las Altas Cumbres.
En el marco de dos días helados, la ruta provincial E-34 estaba intransitable como consecuencia de las condiciones climáticas que afectaron a las zonas altas de Córdoba.
Con la reapertura, las autoridades solicitaron a los conductores circular con extrema precaución, ya que todavía se registra la presencia de bancos de niebla en distintos tramos del camino.
La recomendación apunta especialmente a reducir la velocidad y mantener la atención durante todo el recorrido, debido a las condiciones de visibilidad y al estado de la calzada.
Informe de Roberto Fontanari
Lectura rápida
¿Qué fue habilitado el domingo a la siesta? La habilitación del Camino de las Altas Cumbres.
¿Quién informó sobre la situación? El informe fue realizado por Roberto Fontanari.
¿Cuándo estuvo cerrado el camino? Estuvo cerrado durante el sábado y gran parte del domingo.
¿Dónde se registraron condiciones intransitables? En la ruta provincial E-34 en las zonas altas de Córdoba.
¿Por qué se recomienda precaución a los conductores? Debido a la presencia de bancos de niebla y el estado de la calzada.