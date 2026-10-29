FOTO: Tragedia en Recoleta: un hombre falleció tras ser atropellado por un colectivo

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

Buenos Aires, 29 octubre (NA) -- Un hombre murió este jueves al ser atropellado por un colectivo de la línea 92 en el barrio porteño de Recoleta.

De acuerdo a la información aportada a la Agencia Noticias Argentinas, el hecho ocurrió sobre la avenida Las Heras 2654, entre Tagle y Austria, donde el peatón sufrió "lesiones incompatibles con la vida" cuando fue embestido por el transporte.

Personal del SAME concurrió al lugar y constató el deceso, mientras que determinó el traslado del chofer al Hospital Rivadavia para ser asistido por un equipo de Salud Mental.

La Justicia intervino en el caso y trataba de determinar las circunstancias del siniestro vial.