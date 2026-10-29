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Tragedia en Recoleta: un hombre falleció tras ser atropellado por un colectivo

El hecho ocurrió sobre la avenida Las Heras 2654, entre Tagle y Austria, donde el peatón sufrió "lesiones incompatibles con la vida" cuando fue embestido por el transporte.

29/10/2026 | 14:42Redacción Cadena 3

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Tragedia en Recoleta: un hombre falleció tras ser atropellado por un colectivo

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Buenos Aires, 29 octubre (NA) -- Un hombre murió este jueves al ser atropellado por un colectivo de la línea 92 en el barrio porteño de Recoleta.

De acuerdo a la información aportada a la Agencia Noticias Argentinas, el hecho ocurrió sobre la avenida Las Heras 2654, entre Tagle y Austria, donde el peatón sufrió "lesiones incompatibles con la vida" cuando fue embestido por el transporte.

Personal del SAME concurrió al lugar y constató el deceso, mientras que determinó el traslado del chofer al Hospital Rivadavia para ser asistido por un equipo de Salud Mental.

La Justicia intervino en el caso y trataba de determinar las circunstancias del siniestro vial.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Recoleta?
Un hombre fue atropellado por un colectivo de la línea 92.

¿Dónde tuvo lugar el incidente?
En la avenida Las Heras 2654, entre Tagle y Austria.

¿Cuándo sucedió el accidente?
El hecho ocurrió el jueves 29 de octubre.

¿Qué le sucedió al peatón?
Sufrió lesiones incompatibles con la vida y falleció en el lugar.

¿Qué medidas se tomaron tras el accidente?
El chofer fue trasladado al Hospital Rivadavia para recibir asistencia de Salud Mental.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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