Tragedia en Catamarca: bailaba en una reunión familiar, cayó desde un balcón y murió

Un hombre de 49 años, identificado como Javier Orlando Vargas, perdió la vida tras caer al vacío desde el balcón de una propiedad mientras participaba de un evento social junto a sus familiares y amigos. El hecho ocurrió el sábado por la noche en las afueras de la ciudad capital, San Fernando del Valle de Catamarca.

De acuerdo con los primeros testimonios recabados por las autoridades, la víctima se encontraba bailando en un sector elevado de la vivienda cuando perdió el equilibrio y cayó hacia el patio trasero desde una altura superior a los tres metros. Asistencia de emergencia e investigación judicial.

Tras la brutal caída, los asistentes al encuentro llamaron de inmediato al Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME). Sin embargo, al arribar al lugar, los profesionales médicos confirmaron que Vargas no presentaba signos vitales debido a la severidad de los traumatismos provocados por el impacto.

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La causa quedó bajo las instrucciones de la fiscalía a cargo de Guillermo Ibáñez y Julieta Della Cha.

En el lugar trabajaron peritos del área de Criminalística para evaluar el estado estructural de las barandas y la galería, con el objetivo de determinar si existieron fallas de infraestructura o si se trató de una pérdida de equilibrio accidental. Se esperan los resultados de la autopsia para precisar las causas determinantes del deceso.