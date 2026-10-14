FOTO: Se amplía la investigación del caso Ángel y se extienden las prisiones preventivas

Buenos Aires, 14 octubre (NA) – La Justicia extendió por seis meses más la investigación y las prisiones preventivas de Mariela Altamirano y su pareja Michel González en el marco de la pesquisa por la muerte del niño Ángel López en abril pasado en la ciudad de Comodoro Rivadavia.

Roberto Castillo, abogado del papá de Ángel, confirmó en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas las medidas solicitadas por la fiscalía y la querella, por lo que los imputados continuarán presos hasta el inicio del juicio.

Ambas extensiones se lograron durante la audiencia que se desarrolló este martes antes del vencimiento del plazo de la investigación, lugar en el que las defensas no se opusieron a los pedidos del fiscal.

De acuerdo a la información aportada por el Ministerio Público Fiscal, "existen elementos de convicción para tenerlos como probables autores del hecho investigado y a medida que avanza el caso los peligros procesales aumentan", entre ellos una posible fuga por la falta de arraigo de ambos, por la gravedad del hecho investigado y por la pena en espera como resultado del proceso, sumado al entorpecimiento de la pesquisa.

De esta manera el fiscal Facundo Oribones avanzará con las pericias solicitadas en el último tiempo. En este sentido, el próximo miércoles 21 de octubre se concretará en el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación un nuevo análisis por parte de la defensa por disconformidad en los análisis concretados con anterioridad.

En la misma se buscará determinar la causal de muerte del niño, cuya autopsia indicó, según los peritos forenses, la detección de más de 20 lesiones en la cabeza, compatibles con múltiples traumatismos, y un severo edema cerebral.