Sabado inestable en Rosario: se esperan tormentas aisladas
El SMN anticipa una máxima de 27 grados para este sábado, con posibles precipitaciones. Las condiciones mejorarían durante el domingo y el lunes.
21/11/2026 | 08:21Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Los días nublados van a predominar durante la semana.
La ciudad de Rosario comenzó este sábado 21 de noviembre con 16 grados, cielo ligeramente nublado y una humedad del 86%, según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), actualizados a las 7. La visibilidad era de 15 kilómetros y el viento se encontraba en calma.
Para hoy se prevé una jornada con probabilidad de tormentas aisladas y una temperatura máxima de 27 grados. Las condiciones podrían desmejorar durante el día, por lo que se recomienda estar atentos a las actualizaciones del pronóstico oficial.
El domingo 22 se espera una mejora en las condiciones meteorológicas, aunque el cielo estará mayormente nublado. La temperatura oscilará entre los 16 y los 28 grados y no se anticipan precipitaciones.
En tanto, para el lunes 23 se pronostica una jornada con cielo algo nublado y temperaturas similares, con una mínima de 16 grados y una máxima de 28. De esta manera, se espera un comienzo de semana sin lluvias en Rosario.
Lectura rápida
¿Qué clima se reportó en Rosario el 21 de noviembre? Se reportaron 16 grados, cielo ligeramente nublado y 86% de humedad.
¿Qué se espera para el 22 de noviembre? Se espera una mejora en las condiciones, con temperaturas entre 16 y 28 grados, y cielo mayormente nublado.
¿Qué pronóstico hay para el 23 de noviembre? Se prevé cielo algo nublado, con temperaturas mínimas de 16 grados y máximas de 28 grados.
¿Qué condiciones se anticipan para el día de hoy? Se prevé probabilidad de tormentas aisladas y una temperatura máxima de 27 grados.
¿Cuál es la recomendación para los habitantes de Rosario? Se recomienda estar atentos a las actualizaciones del pronóstico oficial debido a posibles cambios en las condiciones meteorológicas.