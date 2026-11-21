La ciudad de Rosario comenzó este sábado 21 de noviembre con 16 grados, cielo ligeramente nublado y una humedad del 86%, según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), actualizados a las 7. La visibilidad era de 15 kilómetros y el viento se encontraba en calma.

Para hoy se prevé una jornada con probabilidad de tormentas aisladas y una temperatura máxima de 27 grados. Las condiciones podrían desmejorar durante el día, por lo que se recomienda estar atentos a las actualizaciones del pronóstico oficial.

El domingo 22 se espera una mejora en las condiciones meteorológicas, aunque el cielo estará mayormente nublado. La temperatura oscilará entre los 16 y los 28 grados y no se anticipan precipitaciones.

En tanto, para el lunes 23 se pronostica una jornada con cielo algo nublado y temperaturas similares, con una mínima de 16 grados y una máxima de 28. De esta manera, se espera un comienzo de semana sin lluvias en Rosario.