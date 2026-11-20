Buenos Aires, 20 de noviembre (NA) - Santiago Ascacíbar, mediocampista de Boca, encendió las alarmas en Barranquilla durante el último entrenamiento del equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena antes de la final de la Copa Sudamericana. Esto se debe a que realizó una práctica diferenciada.

El jugador, ex futbolista de Estudiantes, había sufrido un esguince el pasado 7 de noviembre, durante la última fecha del Torneo Clausura, donde Boca se coronó campeón tras enfrentarse a Defensa y Justicia. A pesar de su estado, Ascacíbar participó en el partido contra Banfield por la Copa Argentina, anotando el primer gol, aunque había entrenado de forma diferenciada durante la semana previa.

Desde el cuerpo médico del club sostienen que es probable que Ascacíbar esté en condiciones de jugar sin inconvenientes en la final ante Atlético Mineiro, ya que la decisión de entrenar de manera diferenciada fue meramente preventiva. A su vez, Arruabarrena cuenta con la tranquilidad de tener a todos sus jugadores disponibles.

El equipo que podría salir a la cancha en esta importante cita está conformado por: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Facundo Herrera, Lautaro Di Lollo, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco o Tomás Aranda o Leonel Flores, Miguel Merentiel y Sebastián Villa.

La final se disputará a las 17:30, hora colombiana, y a las 19:30, hora argentina, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, donde el Junior suele hacer de local. Se espera que la sensación térmica alcance los 36 grados y que la humedad sea elevada.