La Justicia solicitó colaboración para localizar a Rita Alejandra Bravo, una mujer de 64 años cuyo paradero se desconoce desde el pasado 15 de noviembre, cuando fue vista por última vez en la localidad cordobesa de Pilar.

Según informó la Policía, la mujer salió de su domicilio ese día y es buscada en Pilar y sus alrededores.

Bravo mide 1,64 metros, es de contextura robusta, tiene ojos marrones y cabello largo, negro con canas. Como característica particular, presenta un lunar en el párpado del ojo derecho.

Al momento de su desaparición, vestía una remera floreada y un pantalón.

Las autoridades solicitaron que cualquier información que permita establecer su paradero sea comunicada a la Policía, al teléfono 428207; a la Fiscalía de Río Segundo, al 3572-426100; o a la unidad judicial más cercana.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

-