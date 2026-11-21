Buscan intensamente a una mujer de 64 años que desapareció en Pilar
Rita Alejandra Bravo fue vista por última vez el 15 de noviembre. La Justicia difundió sus características físicas y pidió colaboración para encontrarla.
21/11/2026 | 08:51Redacción Cadena 3
FOTO: Rita Alejandra Bravo fue vista por última vez en Pilar. (Foto: MPF)
La Justicia solicitó colaboración para localizar a Rita Alejandra Bravo, una mujer de 64 años cuyo paradero se desconoce desde el pasado 15 de noviembre, cuando fue vista por última vez en la localidad cordobesa de Pilar.
Según informó la Policía, la mujer salió de su domicilio ese día y es buscada en Pilar y sus alrededores.
Bravo mide 1,64 metros, es de contextura robusta, tiene ojos marrones y cabello largo, negro con canas. Como característica particular, presenta un lunar en el párpado del ojo derecho.
Al momento de su desaparición, vestía una remera floreada y un pantalón.
Las autoridades solicitaron que cualquier información que permita establecer su paradero sea comunicada a la Policía, al teléfono 428207; a la Fiscalía de Río Segundo, al 3572-426100; o a la unidad judicial más cercana.
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Lectura rápida
¿Quién es la persona desaparecida? La persona desaparecida es Rita Alejandra Bravo, de 64 años.
¿Cuándo fue vista por última vez? Fue vista por última vez el 15 de noviembre.
¿Dónde fue vista por última vez? Fue vista por última vez en la localidad cordobesa de Pilar.
¿Qué características tiene? Mide 1,64 metros, es de contextura robusta, tiene ojos marrones, cabello largo, negro con canas y un lunar en el párpado del ojo derecho.
¿Cómo se puede ayudar a la búsqueda? Cualquier información puede ser comunicada a la Policía al teléfono 428207 o a la Fiscalía de Río Segundo al 3572-426100.