Buenos Aires, 21 de noviembre (NA-Xinhua) — La desigualdad racial sigue siendo un factor determinante en el acceso al empleo y los ingresos en Brasil, donde los trabajadores blancos obtienen salarios considerablemente más altos que la población negra, según un informe del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

El estudio titulado "Desigualdades Sociales por Color o Raza en Brasil", en su tercera edición, revela que, a pesar de que las personas negras (que incluyen las categorías de población negra y mestiza según el IBGE) representan el 55,1 % de la población ocupada, solo logran acceder al 30,7 % de los cargos directivos y gerenciales.

En comparación, los trabajadores blancos, que constituyen el 43,8 % de la fuerza laboral, ocupan el 67,4 % de esos puestos.

La brecha también se refleja en los salarios, como indica el informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

En 2025, el salario mensual promedio de los trabajadores blancos alcanzó los 4.425 reales (767 dólares), mientras que entre los negros fue de 2.585 reales (448 dólares) y 2.672 reales (463 dólares) para los mestizos.

La desigualdad se mantiene incluso entre aquellos con educación universitaria, según el informe que fue difundido por Xinhua.

Las mujeres negras o mestizas con formación superior ganaron 29 reales (5 dólares) por hora trabajada, lo que representa solo el 52,7 % de los 55 reales (9,5 dólares) que perciben los hombres blancos en la misma categoría educativa.

El gerente de Indicadores Sociales del IBGE, Leonardo Athias, explicó que estas disparidades son consecuencia de obstáculos estructurales que limitan las oportunidades laborales de la población negra.

"Las diferentes barreras que sufre la población negra o mestiza en Brasil actúan y están relacionadas con lo que entendemos como estos dos fenómenos: segregación y discriminación," afirmó.

El estudio también aborda aspectos educativos

En el ámbito educativo, el estudio identificó diferencias significativas.

En 2025, el 26,3 % de los blancos contaba con educación superior completa, en comparación con el 11,7 % de los negros y el 12,2 % de los mestizos.

La coordinadora de Población e Indicadores Sociales del IBGE, Luanda Botelho, destacó que las políticas de acción afirmativa han ayudado a mejorar el acceso universitario para estos grupos.

"Consiguieron ampliar el acceso de la población negra y mestiza," señaló.

No obstante, advirtió que la reducción de las desigualdades requiere tiempo y la continuidad de políticas públicas, ya que "cerca de 20 años de políticas educativas no consiguen corregir 500 años de desigualdad racial."

El estudio incluye indicadores sobre trabajo, ingresos, educación, participación política, violencia y vivienda, utilizando principalmente datos de la Encuesta Nacional por Muestra de Hogares Continua (PNAD Continua).

Agencia NA-Xinhua