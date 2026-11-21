FOTO: El gerente fue detenido tras abandonar la planta con un bolso que contenía dinero en efectivo.

El episodio que incluyó una persecución vehicular, un roce entre automóviles y la intervención de la Policía que tuvo como protagonista a un trabajador de la empresa Inalpa que trasladaba aproximadamente 74 millones de pesos en efectivo, “en realidad eran fondos destinados a cancelar parte de una deuda comercial con un proveedor”, aseguraron desde Inalpa, la alimenticia donde todo comenzó.

“Tras ser demorado y verificarse el origen y destino lícito de los fondos, el empleado fue liberado sin cargos”, confirmaron a Cadena 3 los abogados de la empresa, Oscar Romera y Federico Netri.

Ayer, el letrado de la contraparte, Franco López Andreoli, dio su versión en el conflicto manifestó que para la empresa el dinero podría ser un desvío de fondos y que “es una verdadera causa cuadernos”.

El origen del traslado del dinero

Por el contrario, desde Inalpa, indicaron que “según la información contable y operativa, al 12 de noviembre de 2026 Inalpa mantenía una deuda de 378 millones de pesos con Borsellino SRL, empresa proveedora de etiquetas. Ante la advertencia del proveedor de suspender los envíos de mercadería si no se regularizaba la situación, ambas partes acordaron un pago parcial de unos 74 millones de pesos en efectivo para destrabar las entregas”.

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“Para reunir esa suma, Inalpa solicitó un anticipo financiero a uno de sus clientes, quien accedió a entregar el monto en efectivo. Con ese dinero en una mochila, un empleado de la compañía —identificado en el testimonio como Jesús— partió hacia las instalaciones de Borsellino SRL para concretar el pago”, agregaron.

Una persecución por el pueblo y el cruce en Cuatro Esquinas

De acuerdo con el relato del propio trabajador, “apenas salió en su vehículo notó que dos autos lo seguían, aunque luego quedó solo uno detrás de él. El conductor de ese vehículo —a quien posteriormente identificó como Nicolás Coscia— le gritaba que dejara la mochila”.

“Al no reconocerlo, el empleado temió ser víctima de un asalto”, reconstruyeron los abogados.

El seguimiento continuó hasta la zona de Cuatro Esquinas. “Allí, el otro vehículo realizó una maniobra brusca hacia la banquina contraria mientras su conductor sacaba la mano por la ventanilla para llamar la atención de una camioneta policial de Acebal que circulaba en sentido sur”, reconstruyeron.

Intervención policial y verificación de los fondos

Al llegar los efectivos policiales al lugar, el denunciante sostuvo que en el vehículo del empleado había armas y documentación comprometedora, por lo que pidió que fuera requisado. El trabajador explicó que únicamente llevaba dinero de la empresa para pagarle a un proveedor. “Tras revisar el automóvil, la policía confirmó que no había armas y que el cargamento coincidía con lo declarado por el conductor”, aseveraron.

El empleado permaneció demorado hasta las 17 horas y prestó declaración ante el comisario de Carmen del Sauce. “Para respaldar sus dichos, facilitó los contactos telefónicos del contador de Inalpa y del titular de la firma proveedora”, señalaron.

El jefe policial se comunicó directamente con ambos, quienes ratificaron la operatoria comercial. “Incluso el proveedor envió documentación respaldatoria al teléfono celular del comisario, acreditando la legitimidad de la transacción y la existencia de los registros contables correspondientes”, concluyeron desde los estudios de los letrados Oscar Romera y Federico Netri.