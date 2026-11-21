FOTO: Cómo afrontar el agotamiento emocional y físico de fin de año, según un neurólogo argentino

Sentirse agotado cuando se acerca el final del año es una experiencia frecuente. Las exigencias laborales, las obligaciones acumuladas, los compromisos sociales y la presión por resolver asuntos pendientes pueden provocar un cansancio que no es solamente físico, sino también mental y emocional.

Así lo explicó el médico neurólogo Alejandro Guillermo Andersson, director del Instituto de Neurología de Buenos Aires (INBA), quien en diálogo con Cadena 3 analizó las causas de este fenómeno y compartió recomendaciones para afrontar las últimas semanas del año.

"Es bastante normal sentirse más cansado en noviembre y diciembre. Es frecuente, aunque no universal. Las exigencias acumuladas, las fechas de cierre y la presión emocional contribuyen", señaló.

El especialista explicó que existen tres manifestaciones del agotamiento: la fatiga física, que disminuye el rendimiento habitual; la cognitiva, que dificulta concentrarse, recordar, tomar decisiones y mantener la atención; y la emocional, que se expresa mediante irritabilidad, menor paciencia y una sensación de estar sobrepasado por los problemas. "No nos agota únicamente lo que hacemos, sino todo lo que tenemos que pensar, decidir, resolver y anticipar", sintetizó Andersson.

Desde el punto de vista neurológico, indicó que el estrés prolongado puede alterar el funcionamiento de los circuitos prefrontales del cerebro, relacionados con la atención, la memoria de trabajo, la planificación y la regulación de las emociones.

Además, destacó que existe un componente psicológico vinculado con el calendario. "Diciembre representa el cierre. Uno piensa que tiene que terminar todo, no deber absolutamente nada, cumplir los objetivos y resolver los problemas", describió.

Sin embargo, aclaró que el cansancio de fin de año no necesariamente constituye un cuadro de burnout, ya que ambos conceptos no deben confundirse.

Andersson hizo especial hincapié en la necesidad de proteger el descanso nocturno y recordó que, en general, los adultos necesitan dormir entre siete y nueve horas por noche.

No obstante, advirtió que la cantidad de horas no es el único factor determinante: también resulta fundamental la calidad del sueño. "Cuando dormimos, el cuerpo hace un montón de cosas. No somos un auto al que apagamos y se desconecta el motor. Nosotros trabajamos las 24 horas", explicó.

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Durante el descanso, el cerebro desarrolla procesos fundamentales para consolidar lo aprendido durante el día, regular sustancias químicas y preparar al organismo para la siguiente jornada. Para eso, señaló, es necesario mantener una arquitectura adecuada del sueño, que incluya las distintas etapas no REM y REM.

En relación con los hábitos de descanso de los niños, el neurólogo remarcó la importancia de establecer rutinas y respetar horarios regulares.

También recomendó aprovechar la exposición a la luz natural durante la mañana, que contribuye a regular el reloj biológico y la producción nocturna de melatonina, hormona vinculada con el sueño.

Por el contrario, advirtió que la exposición a la luz de las pantallas durante la noche puede retrasar el pico de melatonina entre una y dos horas, lo que puede postergar el momento de conciliar el sueño y reducir el tiempo de descanso.

Además de proteger el sueño, Andersson recomendó mantener la actividad física, adaptada a las posibilidades de cada persona, como una herramienta para reducir el estrés y favorecer el bienestar. "La actividad física te mantiene gran parte del cuerpo sano, te da placer, te baja el estrés y te permite canalizar un montón de cosas", afirmó.

Otra de sus recomendaciones fue disminuir la multitarea, incorporar pausas reales durante la jornada y establecer prioridades para evitar una sobrecarga innecesaria.

En ese sentido, consideró importante revisar la presión que muchas personas se imponen para concluir todas sus obligaciones antes del 31 de diciembre. "No tengo que resolver absolutamente todo antes de fin de año", planteó como una idea clave para disminuir las exigencias.

Por último, el especialista insistió en que el descanso debe entenderse como una necesidad para preservar la salud y mantener el rendimiento cotidiano. "Descansar no es perder el tiempo. Es parte del entrenamiento, es parte de la vida y es parte de la calidad de vida que vas a tener al otro día", concluyó.

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Entrevista de Carolina Amoroso.