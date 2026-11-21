El uso excesivo de pantallas en niños genera preocupación por sus posibles efectos sobre el desarrollo del lenguaje, la atención y las habilidades sociales. El pediatra y neurólogo Hugo Ruiz Funes (M.P. 11.825) advirtió sobre estas consecuencias y destacó la importancia de recuperar las actividades compartidas en familia.

El especialista señaló que se observa una preocupación creciente por la sobreexposición a dispositivos electrónicos y su posible relación con distintas condiciones del neurodesarrollo.

En ese sentido, mencionó los trastornos por déficit de atención e hiperactividad, la impulsividad, los retrasos en la adquisición del lenguaje y el trastorno del espectro autista, aunque no estableció una relación causal entre el uso de pantallas y esas condiciones.

"Las pantallas hacen a los niños más visuales y menos verbales", explicó Ruiz Funes en Cadena 3, al señalar que su utilización prolongada puede reducir las oportunidades de interacción social y comunicación.

Frente a esta situación, el médico recomendó a los padres dedicar más tiempo a conversar, jugar e interactuar con sus hijos, especialmente durante los primeros años de vida. "Que hablen más con sus hijos, que jueguen más con ellos, que interactúen", insistió.

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Para los más pequeños, sugirió recuperar actividades sencillas, como jugar en el suelo y adaptar los espacios de la casa para facilitar la participación de los adultos.

También propuso incorporar elementos de la metodología Montessori, con estanterías bajas y juguetes ordenados, visibles y al alcance de los niños, en lugar de guardarlos todos dentro de una caja.

De esta manera, explicó, los chicos pueden acceder a sus juguetes, utilizarlos y volver a acomodarlos, favoreciendo su participación en las actividades cotidianas.

Otra de sus recomendaciones fue incorporar la lectura de cuentos como una rutina familiar antes de dormir. En particular, destacó el valor de los libros con imágenes para estimular el desarrollo del lenguaje y la asociación entre las representaciones escritas y sus sonidos. "Que todas las noches les lean cuentos, libros con imágenes, para que puedan hacer la asociación grafema-fonema", sostuvo.

Finalmente, Ruiz Funes remarcó que estas actividades permiten estimular el lenguaje en un entorno de cercanía y acompañamiento: "De esta manera estimulamos el lenguaje, pero en un ámbito cálido, familiar y cordial".

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Informe de Mauricio Conti.