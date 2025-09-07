Pullaro destacó la baja del delito en el aniversario de la fuerza

FOTO: El gobernador Maximiliano Pullaro con personal policial en el acto de esta tarde.

La provincia de Santa Fe conmemoró este domingo el 161° aniversario de la Policía provincial con un acto central en el Parque Federal de la capital, encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro junto a la vicegobernadora Gisela Scaglia, el ministro de Justicia y Seguridad Pablo Cococcioni y el jefe de la fuerza, Luis Maldonado.

En su discurso, Pullaro destacó la transformación que atraviesa la institución. “Cuando asumimos, la Policía estaba golpeada y sin respaldo. Hoy podemos decir con orgullo que logramos devolverle dignidad y confianza. Esta fuerza siguió un método de trabajo que trajo paz y seguridad y está cambiando la historia de la provincia”, afirmó.

El mandatario vinculó la recuperación de la confianza social con el plan de patrullajes en cuadrantes, el refuerzo en zonas críticas a partir del análisis criminal y la presencia permanente en el territorio. “El método garantiza que los índices delictivos sigan bajando”, sostuvo.

Pullaro también subrayó la sanción de la norma que establece juicios por jurados en causas donde policías son juzgados por su accionar. “No será más un juez desde un despacho quien determine qué debió hacer un agente en segundos, será un tribunal popular el que valore su conducta”, indicó.

La vicegobernadora Scaglia agradeció el compromiso de los efectivos: “Gracias por cuidarnos y por ponerse este uniforme. Hace 20 meses nos comprometimos a que la seguridad iba a ser prioridad. Hoy vemos resultados, pero todavía queda camino por recorrer”.

Por su parte, el ministro Cococcioni detalló las inversiones realizadas y proyectadas: la adquisición de 2.500 unidades de patrullaje, la provisión de uniformes y armamento, y la ampliación del sistema de comunicaciones críticas y del 911. Además, mencionó la “Ley Luciano”, que establece capacitación obligatoria para fiscales y jueces en perspectiva policial y uso de la fuerza, y resaltó que los homicidios cayeron un 53,2 % en comparación con el bienio anterior.

El jefe de Policía, Luis Maldonado, también destacó los resultados del método aplicado desde el inicio de la gestión: “La planificación con inteligencia criminal y análisis de datos permitió reducir los delitos violentos y aumentar la paz en los barrios”.