Miércoles nublado en Rosario: anticipan una máxima de 22 grados y lluvias en los próximos días

La jornada de este miércoles se presenta con cielo mayormente nublado en Santa Fe y una temperatura de 15 grados durante las primeras horas del día. La humedad alcanza el 77%, mientras que el viento sopla del Este a 15 kilómetros por hora. La máxima prevista es de 22 grados.

Para el jueves se esperan tormentas fuertes, con una temperatura que podría llegar a los 23 grados y una probabilidad de precipitaciones del 70%.

El viernes continuaría la inestabilidad, con chaparrones, una máxima de 24 grados y una mínima de 16. El sábado se anticipan lluvias aisladas, con temperaturas entre los 14 y los 21 grados.