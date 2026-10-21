Miércoles nublado en Rosario: anticipan una máxima de 22 grados y lluvias en los próximos días
Se espera una jornada con cielo cubierto y temperaturas entre 14 y 22 grados, mientras que el jueves podría llegar con tormentas fuertes y una probabilidad de precipitaciones del 70%.
21/10/2026 | 06:47Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Los días nublados van a predominar durante la semana.
La jornada de este miércoles se presenta con cielo mayormente nublado en Santa Fe y una temperatura de 15 grados durante las primeras horas del día. La humedad alcanza el 77%, mientras que el viento sopla del Este a 15 kilómetros por hora. La máxima prevista es de 22 grados.
Para el jueves se esperan tormentas fuertes, con una temperatura que podría llegar a los 23 grados y una probabilidad de precipitaciones del 70%.
El viernes continuaría la inestabilidad, con chaparrones, una máxima de 24 grados y una mínima de 16. El sábado se anticipan lluvias aisladas, con temperaturas entre los 14 y los 21 grados.
Lectura rápida
¿Qué clima se espera para este miércoles en Santa Fe?
Se espera cielo mayormente nublado, con una temperatura de 15 grados y una máxima de 22 grados.
¿Qué condiciones meteorológicas se anticipan para el jueves?
Se esperan tormentas fuertes, con una temperatura que podría llegar a 23 grados y 70% de probabilidad de precipitaciones.
¿Cómo será el clima el viernes?
Continuará la inestabilidad, con chaparrones, una máxima de 24 grados y una mínima de 16 grados.
¿Qué se prevé para el sábado?
Se anticipan lluvias aisladas, con temperaturas entre 14 y 21 grados.
¿Cuál es la humedad y el viento en Santa Fe este miércoles?
La humedad alcanza el 77% y el viento sopla del Este a 15 kilómetros por hora.