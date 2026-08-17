Masiva movilización cristiana en Buenos Aires con la "Marcha por Jesús" este lunes feriado

Buenos Aires, 17 agosto (NA) -- La movilización cristiana "Marcha por Jesús" se llevará a cabo este lunes 17 en el microcentro de la Ciudad de Buenos Aires, donde se anticipa la participación de cientos de fieles en una jornada de "proclamación de esperanza" para la Argentina.

La concentración dará inicio a las 13 hs. en la intersección de Avenida de Mayo y Perú, desde donde los asistentes marcharán hasta el Congreso de la Nación para un evento masivo de "adoración y oración" por el país y sus autoridades. Durante la jornada, se contará con la participación de oradores de diversas comunidades de fe y personalidades del deporte y la música.

La iniciativa busca transmitir un mensaje de esperanza y fortalecer el impacto positivo de la fe en la sociedad argentina. Para esta edición, se espera una gran concurrencia de fieles provenientes de numerosas iglesias evangélicas. En un ambiente de unidad y avivamiento espiritual entre diferentes denominaciones, la jornada se perfila como uno de los encuentros cristianos más significativos del año, según indicaron desde la organización.

Para evitar congestionamientos en el tránsito, los micros que trasladen a los contingentes deberán dirigirse hacia la Avenida Belgrano y Diagonal Sur. Allí, los pasajeros descenderán para caminar hacia el punto de inicio de la marcha. Posteriormente, los colectivos circularán nuevamente por Belgrano en dirección a Puerto Madero para estacionar en la Avenida de los Italianos.

Al finalizar, cerca de las 19 hs., los pasajeros deberán trasladarse hacia la intersección de las avenidas Belgrano y Entre Ríos, donde estarán estacionados los micros para emprender el regreso.

Lectura rápida

¿Qué evento se realizará?

La movilización cristiana "Marcha por Jesús" se llevará a cabo en Buenos Aires.

¿Cuándo y dónde?

El evento se realizará el lunes 17 de agosto en el microcentro porteño.

¿Cuál es el objetivo de la marcha?

Proclamar esperanza y orar por Argentina y sus autoridades.

¿Quiénes participan?

Fieles de diversas iglesias evangélicas, oradores y personalidades del deporte y la música.

¿Cómo se organizará el tránsito?

Los micros dejarán a los pasajeros en Avenida Belgrano y Diagonal Sur para evitar congestión.