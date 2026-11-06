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Marcha del Orgullo LGBT: cronograma, horarios y recorrido en Buenos Aires

La movilización se llevará a cabo este sábado 7 de noviembre con diversas actividades y un fuerte reclamo por derechos.

06/11/2026 | 16:45Redacción Cadena 3

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Marcha del Orgullo LGBT: cronograma, horarios y recorrido en Buenos Aires

FOTO: Marcha del Orgullo LGBT: cronograma, horarios y recorrido en Buenos Aires

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Buenos Aires, 6 de noviembre (NA) -- La 35ª edición de la Marcha del Orgullo LGBTINB+ se desarrollará el próximo sábado 7 de noviembre, bajo el lema "¡El orgullo al poder! ¡El odio al carajo!".

La concentración comenzará a las 14:00 en la intersección de las calles Lima y Avenida Belgrano, donde se realizará una previa con la participación de artistas y DJs.

A partir de las 17:00, se llevará a cabo una intervención por la Reparación Histórica para travestis y trans adultas mayores sobrevivientes. En ese marco, se rendirá homenaje a Taty Almeida y las Madres de Plaza de Mayo, con la participación de la Agrupación H.I.J.O.S. Capital. Posteriormente, se realizará el acto central.

A las 17:30, comenzará el recorrido hacia el Congreso de la Nación, y a partir de las 18:00 se presentará el escenario Carlos Jauregui.

Las organizaciones convocantes han expresado su rechazo ante lo que consideran un intento de exclusión por parte del gobierno, demandando que la inclusión de la diversidad sexual y la prevención de la violencia por prejuicio sean prioridad en las políticas estatales.

Uno de los principales reclamos es la aprobación del proyecto de Ley 'Reconocer es Reparar', que busca establecer una Reparación Histórica para travestis y trans adultas mayores que han sufrido violencia estatal debido a su identidad de género. Estas personas se encuentran en situaciones de vulnerabilidad social y requieren atención integral en salud y reconocimiento social.

La convocatoria es impulsada por el Frente Orgullo y Lucha, que incluye a la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), la Sociedad de Integración Gay Lésbica Argentina (SIGLA) y 100% Diversidad y Derechos, así como numerosas organizaciones LGBTINB+ de todo el país.

Además, la marcha contará con el apoyo de organismos de derechos humanos como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S. Capital y NIETES, así como sindicatos de ambas CTA y las Secretarías de Género y Derechos Humanos de la Confederación General del Trabajo (CGT).

Lectura rápida

¿Cuándo se llevará a cabo la Marcha del Orgullo?
El evento se realizará el sábado 7 de noviembre.

¿Dónde inicia la concentración?
La concentración comenzará en la intersección de Lima y Avenida Belgrano.

¿Qué actividades habrá en la marcha?
Habrá presentaciones artísticas, homenajes y un acto central.

¿Cuál es el lema de este año?
El lema es "¡El orgullo al poder! ¡El odio al carajo!".

¿Qué se reclama en esta edición?
Se exige la aprobación de la Ley 'Reconocer es Reparar' para travestis y trans adultas mayores.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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