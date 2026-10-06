FOTO: Liberan al conductor involucrado en un accidente fatal en Ensenada que dejó un bebé muerto

Buenos Aires, 6 de octubre (NA) -- El hombre responsable del accidente en el que falleció un bebé de apenas 10 días en Ensenada, ha sido puesto en libertad. Las autoridades identificaron al conductor como Oscar Luciano Pacheco, quien manejaba una camioneta Ford EcoSport y provocó la muerte de Tadeo Ledesma.

El siniestro vial también dejó a la hermana del bebé herida, una niña de 3 años que fue llevada al Hospital de Niños. A raíz de este incidente, se le sumó a la acusación de homicidio culposo el cargo de lesiones culposas.

Pacheco, de 66 años y empleado de Aguas Bonaerenses, estuvo detenido solo unas horas en la Comisaría Segunda de Punta Lara. La causa está en manos de la Fiscalía de delitos culposos N.º 10 de La Plata, bajo la dirección de Carlos Vercellone.

Después del trágico accidente, la madre de Tadeo, Yazmin Jaimon, compartió un conmovedor mensaje en su cuenta de Facebook: "Mi vida, mami no estaba lista para esto, te arrancaron de mis brazos injustamente... Mi loquito de la tetita, tengo el alma partida. Solo dame fuerzas hijito que estoy destruida. Te voy a amar el resto de mi vida. Sé que eras muy perfecto para estar en este mundo".

La familia de Tadeo ha expresado su intención de solicitar justicia para asegurar que el caso no quede impune.