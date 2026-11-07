La previa: conocé los números ganadores de hoy sábado 7 de noviembre.

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El sorteo número 41403 del juego La Previa se llevó a cabo el sábado 7 de noviembre a las 10:15. El número a la cabeza fue 7034, que se interpreta tradicionalmente como A primera (La Cabeza).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 7034

2° 9114

3° 5397

4° 0339

5° 4371

6° 3532

7° 0286

8° 1665

9° 8327

10° 5606

11° 9059

12° 4406

13° 3191

14° 4428

15° 0261

16° 8028

17° 1838

18° 9414

19° 4248

20° 1872