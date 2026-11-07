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La previa: conocé los números ganadores de hoy sábado 7 de noviembre.

El sorteo número 41403 de La Previa se realizó el sábado 7 de noviembre a las 10:15. El número a la cabeza fue 7034, correspondiente a A primera (La Cabeza). Conocé todos los resultados.

07/11/2026 | 10:27Redacción Cadena 3

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El sorteo número 41403 del juego La Previa se llevó a cabo el sábado 7 de noviembre a las 10:15. El número a la cabeza fue 7034, que se interpreta tradicionalmente como A primera (La Cabeza).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 7034
2° 9114
3° 5397
4° 0339
5° 4371
6° 3532
7° 0286
8° 1665
9° 8327
10° 5606
11° 9059
12° 4406
13° 3191
14° 4428
15° 0261
16° 8028
17° 1838
18° 9414
19° 4248
20° 1872

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 41403 de La Previa.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El sábado 7 de noviembre a las 10:15.

¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 7034.

¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como A primera (La Cabeza).

¿Cuáles son los resultados de los 20 números?
Los resultados incluyen 7034, 9114, 5397, entre otros.

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