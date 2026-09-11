FOTO: La Policía desmantela red de narcomenudeo en Tolosa y descubre la 'droga del miedo'

Buenos Aires, 11 septiembre (NA) – La Policía llevó a cabo operativos en el barrio La Bajada II de Tolosa por comercialización de drogas al menudeo, resultando en dos detenidos y la incautación de varios estupefacientes, entre ellos "la droga del miedo".

Los operativos fueron ejecutados por oficiales de la Delegación La Plata de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas, tras una investigación que comenzó el 16 de marzo de 2026 por infracción a la Ley 23.737.

Las labores de vigilancia, incluyendo filmaciones, fotografías y seguimientos, permitieron concluir que en dos viviendas del barrio se estaban llevando a cabo actividades compatibles con la venta de drogas bajo la modalidad de narcomenudeo. Se identificó a tres personas involucradas: J.R.M., de 74 años; A.V.L., de 43; y B.M., aunque esta última no fue encontrada durante los operativos.

Con la información recopilada, los oficiales realizaron dos allanamientos que resultaron positivos. En los domicilios se secuestraron 138,8 gramos de cocaína, distribuidos en 152 envoltorios, y 105,5 gramos de marihuana, fraccionados en 22 envoltorios.

Además, se halló 128,1 gramos de una sustancia pulverulenta de color celeste claro, guardada en un envoltorio de nylon. Esta sustancia fue sometida a un test orientativo que resultó compatible de manera preliminar con DOB-Brolamfetamina, una sustancia sintética alucinógena de alta potencia.

La droga, conocida como "droga del miedo", se caracteriza por sus efectos psicodélicos intensos, según confirmaron fuentes de la investigación.

Los investigadores también incautaron $294.350 en efectivo, nueve teléfonos celulares, una balanza de precisión, sustancias de corte y recortes de nylon, elementos que podrían estar relacionados con el fraccionamiento y venta de estupefacientes.

Los procedimientos fueron interrumpidos por un episodio violento, donde residentes del área arrojaron piedras y artefactos incendiarios tipo Molotov contra los policías y sus vehículos en un intento de obstaculizar los allanamientos.

Personal de Fuerzas Especiales de la Provincia de Buenos Aires logró contener la situación, permitiendo que los operativos se llevaran a cabo con éxito.

Tras los operativos, la Justicia ordenó la captura de J.R.M. y A.V.L., acusados de "Tenencia de Estupefacientes con Fines de Comercialización". Ambos se encuentran a disposición de la Justicia, y el caso está siendo tramitado en la Fiscalía 18 de La Plata, bajo la dirección de Hugo Tesón.