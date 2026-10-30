La Municipalidad de Córdoba implementará la solicitud de antecedentes penales para nuevos empleados

El Concejo Deliberante de Córdoba ha aprobado recientemente una modificación en el Estatuto del Personal que establece que, a partir de ahora, se solicitarán antecedentes penales para ingresar y continuar en la Municipalidad. Esta decisión fue impulsada por el intendente Daniel Passerini tras el caso de Claudio Barrelier, imputado por el femicidio de Agostina Vega y otros delitos, quien continuó en su puesto a pesar de las advertencias internas sobre su situación.

La modificación fue aprobada casi por unanimidad, con la única oposición de la concejala de izquierda Cintia Frencia. Este cambio en la normativa tiene como objetivo elevar los estándares de integridad pública en la administración municipal.

Entre los nuevos requisitos establecidos, se incluye la presentación de certificados de antecedentes y la obligación de los empleados de informar sobre imputaciones o acciones penales en su contra. Esto permitirá a las autoridades evaluar el impacto de estas situaciones en el desempeño del agente y decidir si es necesario iniciar un sumario o aplicar sanciones.

El concejal Nicolás Piloni destacó la importancia de esta iniciativa, agradeciendo a sus colegas por apoyar el proyecto, que busca mejorar la integridad pública en el acceso y permanencia en la administración municipal.

Asimismo, se han introducido cambios en los requisitos para acceder a la planta permanente y transitoria del personal, que ahora incluyen la presentación del certificado de antecedentes penales y contravencionales emitido por la Policía de Córdoba, el certificado de antecedentes nacionales de reincidencia, y la condición de no estar inscripto en el registro de deudores alimentarios morosos. También se establece que los candidatos no deben tener imputaciones por delitos relacionados con la integridad sexual.

El concejal Sergio Piguillem manifestó su apoyo a la propuesta, aunque advirtió que se necesita un enfoque más estructural en la gestión de Recursos Humanos, para evitar que esta medida sea solo un parche en la política del área.

Por su parte, la concejala Frencia expresó su desacuerdo con la reforma, presentando críticas sobre su contenido. Graciela Villata, concejala y presidenta del bloque del Frente Cívico, también mostró su apoyo a la iniciativa, pero solicitó la implementación de mejores controles para su aplicación efectiva.