En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Viva la Radio

Lucas Correa

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Unión vs. Vélez

Santa Fe

En vivo

Fire Time Recargado

Ushuaia

En vivo

Horario corrido

Fernanda Rojas

En vivo

La Cadena del Gol

Mauricio y Celeste

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

La misa de León XIV se podrá seguir en pantalla gigante en el Museo del Deporte

La actividad gratuita será el lunes 9 en Ayacucho al 4800. La transmisión comenzará a las 8.30 y la ceremonia a las 11.30. Se extenderá hasta las 15 y se realizará incluso si llueve.

06/11/2026 | 17:32Redacción Cadena 3

Perspectiva Rosario

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Pantalla gigante en el Museo del Deporte Santafesino

FOTO: Pantalla gigante en el Museo del Deporte Santafesino

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Los rosarinos podrán seguir en pantalla gigante la misa que León XIV celebrará el lunes 9 de noviembre durante su visita a la Argentina. La proyección será gratuita en el Museo del Deporte Santafesino, en Ayacucho al 4800, y se mantendrá aunque llueva. La ceremonia comenzará a las 11.30.

La convocatoria es en el Parque Héroes de Malvinas y los asistentes podrán llevar reposeras, mate y heladeritas.

La actividad fue anunciada por la ministra de Cultura de Santa Fe, Susana Rueda, y el arzobispo de Rosario, monseñor Eduardo Martín. La organización estará a cargo de la cartera provincial y el Arzobispado.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“El Papa no viene a la ciudad de Rosario, pero estamos comprometidos culturalmente con esta visita”, sostuvo Rueda. La funcionaria señaló que, en un contexto económico difícil, el pontífice trae “un mensaje de esperanza, de trabajo, de unidad y de encuentro entre todos los argentinos”.

Sobre la convocatoria en la zona sur, agregó: “Esperamos que desde muy temprano se acerque la gente, sobre todo del barrio, con su reposera, su heladerita y su mate, para participar, compartir y formar esta comunidad que promueve el Papa en su visita a la Argentina”. También aclaró que “aunque llueva, la transmisión se realizará igual”.

Martín valoró la posibilidad de seguir la ceremonia de manera colectiva y agradeció la disponibilidad del lugar y la tecnología. Consideró que la visita será una ocasión para escuchar a una autoridad espiritual y pastoral con un mensaje de esperanza y paz.

“Estamos muy contentos y creo que la población va a responder conforme a lo que esperamos”, expresó el arzobispo.

Lectura rápida

¿Qué evento se transmitirá en Rosario? La misa que celebrará León XIV durante su visita a la Argentina.

¿Quiénes anunciaron la actividad? La ministra de Cultura de Santa Fe, Susana Rueda, y el arzobispo de Rosario, monseñor Eduardo Martín.

¿Cuándo y dónde se llevará a cabo la proyección? El lunes 9 de noviembre a las 11.30 en el Museo del Deporte Santafesino.

¿Cómo se podrá seguir la ceremonia? A través de una transmisión de RTS desde las 8.30 hasta las 15 en el Parque Héroes de Malvinas.

¿Por qué es importante esta visita? Trae un mensaje de esperanza, trabajo, unidad y encuentro entre todos los argentinos, según Rueda.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf