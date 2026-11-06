La misa de León XIV se podrá seguir en pantalla gigante en el Museo del Deporte

Los rosarinos podrán seguir en pantalla gigante la misa que León XIV celebrará el lunes 9 de noviembre durante su visita a la Argentina. La proyección será gratuita en el Museo del Deporte Santafesino, en Ayacucho al 4800, y se mantendrá aunque llueva. La ceremonia comenzará a las 11.30.

La convocatoria es en el Parque Héroes de Malvinas y los asistentes podrán llevar reposeras, mate y heladeritas.

La actividad fue anunciada por la ministra de Cultura de Santa Fe, Susana Rueda, y el arzobispo de Rosario, monseñor Eduardo Martín. La organización estará a cargo de la cartera provincial y el Arzobispado.

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“El Papa no viene a la ciudad de Rosario, pero estamos comprometidos culturalmente con esta visita”, sostuvo Rueda. La funcionaria señaló que, en un contexto económico difícil, el pontífice trae “un mensaje de esperanza, de trabajo, de unidad y de encuentro entre todos los argentinos”.

Sobre la convocatoria en la zona sur, agregó: “Esperamos que desde muy temprano se acerque la gente, sobre todo del barrio, con su reposera, su heladerita y su mate, para participar, compartir y formar esta comunidad que promueve el Papa en su visita a la Argentina”. También aclaró que “aunque llueva, la transmisión se realizará igual”.

Martín valoró la posibilidad de seguir la ceremonia de manera colectiva y agradeció la disponibilidad del lugar y la tecnología. Consideró que la visita será una ocasión para escuchar a una autoridad espiritual y pastoral con un mensaje de esperanza y paz.

“Estamos muy contentos y creo que la población va a responder conforme a lo que esperamos”, expresó el arzobispo.