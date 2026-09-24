Identificación del cuerpo en Lamarque: buscan confirmar si pertenece a Kevin Hernández

Buenos Aires, 24 septiembre (NA) – El Ministerio Público Fiscal de la provincia de Río Negro informó que avanza la identificación del cuerpo hallado en Lamarque en septiembre para constatar si es de Kevin Hernández, el joven de 26 años desaparecido desde febrero de este año.

El pasado 9 de septiembre, la Policía halló el cuerpo en un cauce de agua cercano al cementerio de Lamarque, ciudad que está ubicada a unos 300 kilómetros de Viedma, la capital provincial, por lo que se dio inicio a la identificación.

El estado del cuerpo reveló que estuvo sumergido durante un largo tiempo, razón por la cual resultó imposible identificarlo a simple vista. En consecuencia, el equipo forense es el encargado de realizar los exámenes correspondientes.

En el comunicado, las autoridades detallaron que en las últimas horas se concretó en el Gabinete de Criminalística, junto a la familia del joven Kevin Hernández, la representante fiscal y la querella, el reconocimiento de prendas.

Además, ya se hizo la autopsia por parte de los médicos del Cuerpo de Investigación Forense (CIF) de la Segunda Circunscripción Judicial, que identificaron tatuajes en los brazos de los restos hallados.

Con relación a las muestras de material genético, el Laboratorio Regional de Genética Forense ya cuenta con las mismas, las cuales fueron extraídas tanto de los restos como de la madre del joven desaparecido.

Además, la fiscalía ha solicitado que se realicen pericias histopatológicas y entomológicas, las que permitirán determinar la causa de muerte, el mecanismo y la data de fallecimiento.

Se explicó que se avanza con el análisis de huellas y/o el ADN en San Carlos de Bariloche, ya que, debido al estado de descomposición que presentaba el cuerpo, no fue posible obtener huellas dactilares.

"La certeza fehaciente que podrá brindar el Ministerio Público Fiscal - que está encabezando la investigación del hallazgo de estos restos humanos- será a través de la confirmación científica que la brindará el estudio de ADN", manifestaron.

Kevin, de 26 años, desapareció el 22 de febrero de este año en Lamarque, y desde entonces es buscado intensamente por su familia y sus allegados; además, la policía local llevó a cabo una serie de allanamientos, aunque sin resultados positivos.