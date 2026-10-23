FOTO: Condenan a prisión perpetua a Benjamín Castillo por el femicidio de Sol Gómez Montiel en Chaco

Buenos Aires, 23 octubre (NA) – La Justicia de Chaco condenó a prisión perpetua a Benjamín Castillo, el joven acusado del femicidio de la adolescente Sol Gómez Montiel de 13 años en marzo de 2025 en la ciudad de Fontana.

Este jueves 22 de octubre, en un juicio abreviado, la Justicia halló culpable a Castillo del delito de homicidio agravado por ensañamiento y por mediar violencia de género (femicidio) y de este modo fue condenado a la pena máxima.

El crimen de Gómez Montiel sucedió el 21 de marzo de 2025 en el barrio Aipe, en la ciudad chaqueña de Fontana, cuando la adolescente salió de su casa para ir al kiosco, pero nunca regresó.

La familia, ante la incertidumbre de su paradero, radicó la denuncia, por lo que se dieron inicio a diversos operativos por parte de la Policía.

Para los vecinos, como para los familiares de la menor, la niña estaría en las inmediaciones de su vivienda, lo que activó los rastrillajes, destaca el medio Diario Chaco.

El dolor tocó fondo cuando horas después se encontró el cuerpo de la adolescente en la casa de Castillo, a pocos metros de la casa en la que vivía la víctima.

En el expediente se detalla que Castillo, que en aquel entonces tenía 18 años, engañó a la menor para llevarla hasta su domicilio, donde la asesinó. Se supo que la atacó con extrema violencia y le provocó graves lesiones en la cabeza que causaron su muerte.

El hallazgo se logró tras el alerta de la tía del acusado, quien supo del caso cuando su sobrino le confesó lo que hizo, por lo que de manera inmediata dio aviso a la Policía.