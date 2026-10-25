Caso Ivana Garcilazo: este mediodía se conoce el veredicto por el crimen ocurrido tras el clásico

El tribunal que juzga a Ariel Matías Cabrera, Juan José Massón y Damián Gerardo Reifenstuel dará a conocer este lunes 26 de octubre su decisión sobre las responsabilidades en el homicidio de Ivana Garcilazo. Según informó Rosario3, la lectura del veredicto está programada para las 13 en el Centro de Justicia Penal de Rosario.

Los tres llegaron al debate acusados como coautores de homicidio agravado por haber sido cometido en ocasión de un espectáculo deportivo. Durante los alegatos, las fiscales Laura Riccardo y Carla Ranciari solicitaron 30 años de prisión efectiva para cada uno y la prohibición perpetua de concurrir a los estadios de Rosario Central y Newell''s.

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La querella, representada por el abogado Marcos Cella, coincidió con la calificación legal sostenida por la acusación pública, pero pidió una pena de 33 años de prisión para los tres.

El fallo deberá resolver la participación atribuida a cada acusado en el ataque. La Fiscalía sostuvo durante el debate que los tres tuvieron responsabilidad en el homicidio y planteó que la secuencia debía evaluarse de manera integral.

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Garcilazo fue asesinada el 30 de septiembre de 2023 en Ovidio Lagos y Montevideo, cuando regresaba en moto después del clásico que Central le ganó a Newell''s por 1 a 0 en el Gigante de Arroyito. En ese lugar fue atacada con fragmentos de baldosas.

El juicio oral comenzó el 5 de octubre. Durante las audiencias se escucharon testimonios sobre las horas previas a la agresión y sobre las conductas posteriores de los acusados. Tras el cierre de los alegatos, la causa quedó a la espera de la decisión judicial, a más de tres años del crimen.