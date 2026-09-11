FOTO: Accidente de avioneta en Entre Ríos: piloto hospitalizado tras caída en Gualeguaychú

Buenos Aires, 11 de septiembre (NA) – Una avioneta de fumigación que realizaba tareas en áreas rurales se estrelló en la provincia de Entre Ríos, lo que resultó en la hospitalización del piloto, aunque hasta el momento no se tiene información sobre su estado de salud.

El incidente tuvo lugar este jueves en una zona rural de la ciudad de Gualeguaychú, a la altura del kilómetro 25 de la Autovía 14, donde las autoridades fueron alertadas sobre el impacto de la aeronave contra el suelo.

Se informó que el piloto estaba aplicando fertilizantes en los campos cuando la avioneta se precipitó repentinamente, un hecho que fue presenciado y grabado por un vecino que observó las maniobras peligrosas antes del accidente.

Los Bomberos Voluntarios de Ceibas y efectivos policiales se desplazaron al lugar para rescatar al piloto y llevar a cabo las pericias necesarias, según informó el medio Cuestión Entrerriana.

El piloto fue trasladado al hospital Centenario de Gualeguaychú, pero no se ha confirmado su estado de salud actual.