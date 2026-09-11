Accidente de avioneta en Entre Ríos: piloto hospitalizado tras caída en Gualeguaychú
Un incidente en Gualeguaychú dejó al piloto de una avioneta de fumigación hospitalizado. El hecho fue registrado por un vecino que observó el accidente ocurrido en una zona rural.
FOTO: Accidente de avioneta en Entre Ríos: piloto hospitalizado tras caída en Gualeguaychú
Buenos Aires, 11 de septiembre (NA) – Una avioneta de fumigación que realizaba tareas en áreas rurales se estrelló en la provincia de Entre Ríos, lo que resultó en la hospitalización del piloto, aunque hasta el momento no se tiene información sobre su estado de salud.
El incidente tuvo lugar este jueves en una zona rural de la ciudad de Gualeguaychú, a la altura del kilómetro 25 de la Autovía 14, donde las autoridades fueron alertadas sobre el impacto de la aeronave contra el suelo.
Se informó que el piloto estaba aplicando fertilizantes en los campos cuando la avioneta se precipitó repentinamente, un hecho que fue presenciado y grabado por un vecino que observó las maniobras peligrosas antes del accidente.
Los Bomberos Voluntarios de Ceibas y efectivos policiales se desplazaron al lugar para rescatar al piloto y llevar a cabo las pericias necesarias, según informó el medio Cuestión Entrerriana.
El piloto fue trasladado al hospital Centenario de Gualeguaychú, pero no se ha confirmado su estado de salud actual.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Entre Ríos?
Una avioneta de fumigación se estrelló en Gualeguaychú, provocando la hospitalización del piloto.
¿Quién fue afectado por el accidente?
El piloto de la avioneta fue el único afectado y fue trasladado al hospital.
¿Cuándo sucedió el accidente?
El incidente ocurrió el jueves 11 de septiembre.
¿Dónde se produjo el accidente?
El accidente tuvo lugar en una zona rural de Gualeguaychú, Entre Ríos.
¿Cómo se enteraron las autoridades?
Las autoridades fueron alertadas por un vecino que presenció la caída de la aeronave.
[Fuente: Noticias Argentinas]