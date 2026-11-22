Este fin de semana se lleva a cabo el festival República Folklore, en el Parque de la Ciudad, en CABA.

La primera edición de este gran festival de folklore, que celebra la identidad y tradiciones argentinas, comenzó este sábado y concluye este domingo.

El evento incluye más de 50 artistas y espera alrededor de 35 mil asistentes por jornada.

Soledad Pastoruti, quien no solo brinda un show en el evento, sino que también fue parte de la idea original de llevar esta fiesta popular a la capital, habló con Cadena 3 y celebró este hito.

“Siempre está bueno pensar en algo, imaginarlo y después intentar lograrlo”, comentó Soledad y comentó, orgullosa, que este festival viene gestionándose hace muchos años.

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En referencia a su futuro en el escenario, Soledad expresa: “Lo que no quiero es llegar a un punto en donde subirse a un escenario sea por una necesidad”, y manifestó que como artista busca disfrutar de cada presentación y dar lo mejor de sí.

Sobre su rol como productora, dijo que ser parte de la realización de este festival también le "abre una puerta que hace años que yo vengo abriendo a poquito".

En ese sentido, y entre risas, Soledad se postuló como presidenta del festival República Folklore, y dijo que "este sueño ha tomado forma gracias a la colaboración de mucha gente".

Al ser consultada sobre su primer decreto como presidenta, respondió: "En todas las familias, en todas las casas tiene que haber un bombo, una guitarra y un poncho”, sintetizó.

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Entrevista de Agustín González para "Amamos los domingos".