Soledad Pastorutti en República Folklore: "Soñábamos con estos escenarios"
En diálogo con Cadena 3, Soledad celebró la realización del gran evento folklórico en Parque de la Ciudad, y se candidateó como presidenta del festival que celebra la identidad argentina.
22/11/2026 | 12:02Redacción Cadena 3
FOTO: Soledad Pastorutti en República Folklore: "Soñábamos con estos escenarios".
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Amamos los Domingos
Este fin de semana se lleva a cabo el festival República Folklore, en el Parque de la Ciudad, en CABA.
La primera edición de este gran festival de folklore, que celebra la identidad y tradiciones argentinas, comenzó este sábado y concluye este domingo.
El evento incluye más de 50 artistas y espera alrededor de 35 mil asistentes por jornada.
Soledad Pastoruti, quien no solo brinda un show en el evento, sino que también fue parte de la idea original de llevar esta fiesta popular a la capital, habló con Cadena 3 y celebró este hito.
“Siempre está bueno pensar en algo, imaginarlo y después intentar lograrlo”, comentó Soledad y comentó, orgullosa, que este festival viene gestionándose hace muchos años.
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En referencia a su futuro en el escenario, Soledad expresa: “Lo que no quiero es llegar a un punto en donde subirse a un escenario sea por una necesidad”, y manifestó que como artista busca disfrutar de cada presentación y dar lo mejor de sí.
Sobre su rol como productora, dijo que ser parte de la realización de este festival también le "abre una puerta que hace años que yo vengo abriendo a poquito".
En ese sentido, y entre risas, Soledad se postuló como presidenta del festival República Folklore, y dijo que "este sueño ha tomado forma gracias a la colaboración de mucha gente".
Al ser consultada sobre su primer decreto como presidenta, respondió: "En todas las familias, en todas las casas tiene que haber un bombo, una guitarra y un poncho”, sintetizó.
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En diálogo con Cadena 3 desde la Avenida de Mayo, en Buenos Aires, el artista habló sobre su participación en el festival, valoró el crecimiento del folclore y pidió mayor espacio para los nuevos talentos.
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Entrevista de Agustín González para "Amamos los domingos".
Lectura rápida
¿Qué evento se lleva a cabo este fin de semana?
El festival República Folklore se lleva a cabo en el Parque de la Ciudad, en CABA.
¿Quién es una de las figuras destacadas del festival?
Soledad Pastoruti es una de las figuras destacadas y también fue parte de la idea original del festival.
¿Cuántos artistas participan en el festival?
El festival incluye más de 50 artistas.
¿Cuántos asistentes se esperan por jornada?
Se esperan alrededor de 35 mil asistentes por jornada.
¿Qué desea Soledad para su futuro en el escenario?
Soledad desea disfrutar de cada presentación y no llegar a un punto en donde subir al escenario sea por necesidad.