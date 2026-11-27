Las cartas de amor perdidas de Gabriel García Márquez y Mercedes Barcha
El escritor colombiano y su esposa mantuvieron un noviazgo por correspondencia antes de casarse en 1958. Aunque las cartas desaparecieron en circunstancias que aún despiertan interrogantes, su amor perduró durante 56 años.
27/11/2026 | 15:26Redacción Cadena 3
FOTO: La historia de amor de Gabriel García Márquez y Mercedes Barcha: cartas que no sobrevivieron al tiempo
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Audio. Las cartas de amor perdidas de Gabriel García Márquez y Mercedes Barcha
Cartas que sobrevivieron al tiempo
Esta historia comienza con una carta y termina sin ninguna. Gabriel García Márquez tenía 13 años cuando conoció a Mercedes Barcha. Ella tenía ocho. Años después, él volvió a verla y decidió que sería su esposa.
No era todavía el escritor famoso. No había Premio Nobel. No había Cien años de soledad. Era simplemente Gabito y estaba enamorado.
Cuando tuvo que marcharse a Europa, comenzó el verdadero noviazgo por carta. Mercedes lo contó muchos años después: Gabo le escribió desde el avión y le puso una condición: si no recibía respuesta, no regresaría a Colombia.
Mercedes respondió y, durante años, las cartas fueron y vinieron entre ellos hasta que, en 1958, se casaron.
Pero aquí ocurre algo insólito: las cartas de amor desaparecieron. Se habla de unas 650 hojas. Gabo contó que se las compró a Mercedes para destruirlas. Ella recordó el episodio de otra manera. Según una versión, fueron quemadas; según otra, terminaron en la basura.
Y entonces aparece una pregunta: ¿por qué un escritor que dedicó su vida a las palabras querría destruir las de su propia historia de amor?
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Quizás porque eran demasiado íntimas. Quizás porque pertenecían solamente a ellos. Quizás porque Gabo entendía algo que sus lectores nunca pudieron aceptar: que no todo lo que se escribe está destinado a ser leído.
Lo extraordinario es que no necesitamos esas cartas para saber qué ocurrió. Mercedes esperó. Gabo volvió. Se casaron y permanecieron juntos durante más de medio siglo.
Ella estuvo allí mientras él escribía, mientras viajaba, mientras se convertía en uno de los escritores más importantes del mundo y mientras Cien años de soledad comenzaba a cambiar para siempre la literatura en español.
Pero las cartas no sobrevivieron. O quizás sí. Quizás alguna hoja quedó olvidada en un cajón. Una frase, una fecha, una despedida, un "te extraño", un "volveré".
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Porque algunas historias de amor no necesitan conservar sus palabras. Se conservan en la vida que construyeron después.
Gabriel García Márquez y Mercedes Barcha estuvieron juntos 56 años. Las cartas desaparecieron. El amor no.
Esta fue una carta que sobrevivió al tiempo, aunque nadie pueda leerla.
Lectura rápida
¿Cuál es el inicio de la historia? Comienza con una carta entre Gabriel García Márquez y Mercedes Barcha, quienes se conocieron cuando él tenía 13 años y ella ocho.
¿Qué sucedió durante el noviazgo de Gabo y Mercedes? Comenzaron a intercambiar cartas cuando Gabo se trasladó a Europa.
¿Qué ocurrió con las cartas de amor? Desaparecieron; se habla de unas 650 hojas que Gabo compró para destruirlas.
¿Cuánto tiempo estuvieron juntos Gabriel García Márquez y Mercedes Barcha? Estuvieron juntos durante 56 años.
¿Cuál es el mensaje final sobre las cartas? Aunque las cartas no sobrevivieron, el amor entre ellos sí perduró a lo largo de su vida juntos.