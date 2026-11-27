FOTO: La historia de amor de Gabriel García Márquez y Mercedes Barcha: cartas que no sobrevivieron al tiempo

Por Rony Vargas

Esta historia comienza con una carta y termina sin ninguna. Gabriel García Márquez tenía 13 años cuando conoció a Mercedes Barcha. Ella tenía ocho. Años después, él volvió a verla y decidió que sería su esposa.

No era todavía el escritor famoso. No había Premio Nobel. No había Cien años de soledad. Era simplemente Gabito y estaba enamorado.

Cuando tuvo que marcharse a Europa, comenzó el verdadero noviazgo por carta. Mercedes lo contó muchos años después: Gabo le escribió desde el avión y le puso una condición: si no recibía respuesta, no regresaría a Colombia.

Mercedes respondió y, durante años, las cartas fueron y vinieron entre ellos hasta que, en 1958, se casaron.

Pero aquí ocurre algo insólito: las cartas de amor desaparecieron. Se habla de unas 650 hojas. Gabo contó que se las compró a Mercedes para destruirlas. Ella recordó el episodio de otra manera. Según una versión, fueron quemadas; según otra, terminaron en la basura.

Y entonces aparece una pregunta: ¿por qué un escritor que dedicó su vida a las palabras querría destruir las de su propia historia de amor?

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Quizás porque eran demasiado íntimas. Quizás porque pertenecían solamente a ellos. Quizás porque Gabo entendía algo que sus lectores nunca pudieron aceptar: que no todo lo que se escribe está destinado a ser leído.

Lo extraordinario es que no necesitamos esas cartas para saber qué ocurrió. Mercedes esperó. Gabo volvió. Se casaron y permanecieron juntos durante más de medio siglo.

Ella estuvo allí mientras él escribía, mientras viajaba, mientras se convertía en uno de los escritores más importantes del mundo y mientras Cien años de soledad comenzaba a cambiar para siempre la literatura en español.

Pero las cartas no sobrevivieron. O quizás sí. Quizás alguna hoja quedó olvidada en un cajón. Una frase, una fecha, una despedida, un "te extraño", un "volveré".

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Porque algunas historias de amor no necesitan conservar sus palabras. Se conservan en la vida que construyeron después.

Gabriel García Márquez y Mercedes Barcha estuvieron juntos 56 años. Las cartas desaparecieron. El amor no.

Esta fue una carta que sobrevivió al tiempo, aunque nadie pueda leerla.