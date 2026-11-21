FOTO: El reconocido músico salteño resalta la importancia de espacios para artistas emergentes

El Chaqueño Palavecino expresó su entusiasmo por la llegada de República Folklore a Buenos Aires, en diálogo con Cadena 3 desde la Avenida de Mayo, a metros del Cabildo.

El reconocido cantante salteño contó que decidió reservar sus presentaciones teatrales habituales para acompañar esta propuesta, a la que calificó como una iniciativa muy importante para la música popular argentina.

«Yo no hice los teatros, porque me han dicho que no haga. Quería hacerlos, como todos los años, y dejé para esto, para estar acá en esta gran patria», comentó durante la charla.

Además, destacó el buen momento que atraviesa el folclore y planteó la necesidad de ampliar los espacios para artistas emergentes. En ese sentido, pidió que los grandes festivales no se olviden de los cantores y músicos que todavía buscan una oportunidad para mostrar su trabajo.

«Hay muchos chicos, muchas mujeres, muchos varones que tienen condiciones. Hay varios artistas interesantes que se tienen que sumar. Cuanto más seamos, mucho mejor», sostuvo.

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También hizo referencia a la programación de los festivales tradicionales y señaló que, si bien es positivo incorporar propuestas internacionales y otros géneros musicales, es fundamental preservar un lugar destacado para los artistas nacionales.

Consultado sobre las colaboraciones entre músicos consagrados y las nuevas generaciones, el Chaqueño se mostró abierto a los cruces musicales y consideró que la música no debe tener fronteras.

«La música es música. Mientras sea música y la hagan para alegrar a la gente y sirva, a mí me parece bárbaro», afirmó.

Por último, anticipó que su presentación en República Folklore está prevista para las 22, en una jornada que busca reunir a grandes referentes y nuevas figuras del género.

La entrevista también dejó un mensaje de respaldo a los festivales populares y a la necesidad de seguir fortaleciendo los escenarios donde la identidad musical argentina encuentra su lugar.

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Entrevista de Alejandro Bustos y "Titi" Ciabattoni.