Murió un motociclista en Argüello Norte tras chocar contra un árbol al esquivar un auto

Un motociclista de 23 años murió este miércoles a la madrugada en barrio Argüello Norte de Córdoba capital tras perder el control de su vehículo y estrellarse contra un árbol. El hecho se produjo a las 6:50 en German Vagni al 7190.

Según el parte de la Policía de Córdoba, el hombre circulaba a bordo de una motocicleta Honda CB125cc de color violeta. Al doblar en la esquina intentó esquivar un Fiat Uno gris conducido por una mujer. En esa maniobra rozó el espejo retrovisor del automóvil, perdió el control y colisionó primero contra un poste. Luego derrapó e impactó contra un árbol.

Reanimación en el lugar

Los efectivos policiales que llegaron al sitio realizaron maniobras de reanimación hasta el arribo del servicio de emergencias 107. El médico que intervino constató el óbito.

Un operador de cámaras de seguridad colaboró con las imágenes del accidente, lo que permitirá avanzar en la reconstrucción de las circunstancias exactas del hecho.

Qué se investiga

La causa se encuentra en etapa inicial. Las autoridades deberán determinar la dinámica precisa del siniestro, las condiciones de la calzada y si existió algún factor adicional que haya contribuido a la pérdida de control de la moto.

Por el momento no se informaron identidades ni de la víctima ni de la conductora del automóvil. El caso quedó en manos de la Justicia para su investigación.

El accidente vuelve a poner de relieve la vulnerabilidad de quienes se trasladan en motocicleta, especialmente en horarios de baja visibilidad y en zonas residenciales donde las maniobras de esquive pueden terminar en tragedia.

Informe de Lucía González.